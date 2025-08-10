Alles zu oe24VIP
Boris Becker Lilian
Luxus-Urlaub

Sommer, Sonne, Babybauch: Boris Becker und Björn Borg feiern Familienglück auf Ibiza

10.08.25, 12:14
Teilen

Ibiza bleibt der Promi-Hotspot des Sommers – und für Boris Becker (56) und Björn Borg (68) ist die Insel längst Tradition. Im edlen Beachclub Chiringuito trafen sich die beiden Tennis-Legenden jetzt wieder – strahlend Arm in Arm mit ihren Partnerinnen Lilian und Patricia

„Es ist mittlerweile ein Ritual, dass wir Patricia und Björn hier treffen“, so Becker zur "Bild"-Zeitung. „Björn war mein Vorbild als junger Spieler – er hat mich inspiriert, Wimbledon zu gewinnen.“ Borg holte dort fünf Titel in Folge, Becker dreimal – und beide fanden ihr privates Glück.

Für Becker und Lilian steht ein besonderes Weihnachtsfest bevor: Im Dezember erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind. „Es geht ihr hervorragend, sie genießt ihre Schwangerschaft“, schwärmt Becker. Lilian selbst verriet: „In den ersten Wochen war mir oft schlecht, aber jetzt geht es mir gut.“

Ob es ein Junge oder Mädchen wird, bleibt ein Geheimnis – und zwar ganz bewusst. „Wir möchten es nicht wissen. Boris will sich überraschen lassen“, sagt Lilian. Wichtig sei nur: „Hauptsache, unser Baby ist gesund.“

Boris Becker ist bereits vierfacher Vater: Mit Barbara Becker hat er die Söhne Noah (31) und Elias (25), mit Angela Ermakova Tochter Anna (25) und mit Lilly Becker Sohn Amadeus (15).

