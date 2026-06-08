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Carmen Nebel: Klinik-Drama um Sohn Gregor

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Der Sohn von TV-Moderatorin Carmen Nebel hat sich wegen psychischer Probleme selbst in eine Klinik eingewiesen.
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Schwerer Gang für den Medienunternehmer: Gregor Nebel, der 41-jährige Sohn von TV-Legende Carmen Nebel (69), hat sich aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Schlager.de-Gründer ging nun mit seiner Diagnose an die Öffentlichkeit, um Bewusstsein für das Thema Depressionen zu schaffen.

Mutiger Schritt an die Öffentlichkeit

Der Schritt vor die digitale Kamera fiel dem 41-Jährigen sichtlich schwer, dennoch wählte er den Weg der maximalen Transparenz. Auf Instagram teilte der Unternehmer sein Schicksal mit den Followern und fand dabei offene Worte für seinen aktuellen Zustand: "In den letzten Monaten ging es mir psychisch nicht gut. Ich habe mich deshalb entschieden, in eine Klinik zu gehen, um meine mittlerweile diagnostizierte Depression behandeln zu lassen."

Es sei ihm ein großes Anliegen, zu betonen, dass psychische Erkrankungen Teil des Lebens sind und es absolut legitim sowie notwendig ist, professionelle Unterstützung anzunehmen.

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Der kräfteraubende Kampf im Alltag

Mit rührender Offenheit beschrieb Nebel, wie lähmend sich die Krankheit tatsächlich auf das alltägliche Leben auswirkt. Eine Depression sei eben weit mehr als nur temporäre Melancholie:
"In meinem Fall fühlt sich die Depression nicht nur wie 'traurig sein' an, sondern wie ein Zustand, der meinen ganzen Alltag durchzieht und schwerer macht. An vielen Tagen kostet mich schon das Aufstehen mehr Kraft, als andere vielleicht für einen ganzen Tag brauchen."
Trotz der schweren Phase verliert der Sohn der bekannten Moderatorin jedoch nicht den Lebensmut. Er blickt kämpferisch in Richtung Genesung und schloss sein Statement mit einem hoffnungsvollen Zitat: "Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende."

Erfolgreich im Beruf, privat im Liebesglück

Gregor Nebel ist das einzige Kind von Carmen Nebel, die mit ihrer langjährigen ZDF-Erfolgsshow "Willkommen bei Carmen Nebel" fast zwei Jahrzehnte lang ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen versammelte. Er selbst eiferte der berühmten Mutter im Medienbusiness nach, allerdings hinter den Kulissen: Als erfolgreicher Medienunternehmer stampfte er unter anderem das bekannte Musikportal Schlager.de aus dem Boden.

Carmen Nebel und ihr Sohn Gregor
Carmen Nebel und ihr Sohn Gregor © Getty Images

Auch privat fand er im Vorjahr sein großes Glück. Seit vergangenem Sommer ist er mit der Journalistin Katrin Voigt verheiratet, die zwei Kinder mit in die Ehe brachte. Das Paar hatte sich am gemeinsamen Arbeitsplatz kennen und lieben gelernt. In diesem familiären Rückhalt findet Gregor Nebel nun wohl auch die Kraft für seinen Weg aus der Krise.

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