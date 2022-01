Austro-Tara: »Kein Sex im Dschungel«

Am Freitag wird es für das einstige ATV-Girlie im südafrikanischen Dschungel ernst.

Prüde? Sie ist bekannt für ihre freizügigen Fotos und teils deftigen Wortmeldungen. Doch wenn es um das Dschungelcamp geht, gibt sich Tara eher zurückhaltend. Vor allem, was das Blankziehen angeht, will sich das It-Girl bedeckt halten. „Wenn das Wetter gut ist, werde ich mich sicher mal sonnen, und regelmäßig duschen oder im Teich baden werde ich auch. Aber immer im Bikini“, so Tara zu ÖSTERREICH.

Wer Tara oben ohne sehen will, muss wohl weiterhin ihren Only-Fans-Account abonnieren. Im Dschungel will Tara mit ihren Reizen geizen. „Ganz nackt werde ich mich nicht ausziehen, und Sex wird es auch von mir nie im Fernsehen geben“, verspricht sie. Man darf gespannt sein, wie lange …