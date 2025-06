60. Geburtstag: Brooke Shields zeigt sich sexy im Bikini - wie in "Die blaue Lagune"

Die US-Schauspielerin feierte ihren 60. Geburtstag und zeigte ihren Traumkörper. Fans und Freunde sind begeistert.

Brooke Shields hat ihren 60. Geburtstag mit Strandfotos und einer klaren Botschaft gefeiert. Auf Instagram schrieb die Schauspielerin und Unternehmerin:

„Bin im Paradies aufgewacht … und in einem neuen Jahrzehnt des Lebens.“ In einem weiteren Posting ergänzte sie: „Das ist 60! Danke für all die Geburtstagswünsche.“

Die genauen Feierlichkeiten hielt Shields privat, doch auf den Bildern zeigt sie sich im Bikini, mit Sonnenhut, Halskette und ohne Make-up – in entspannter Urlaubsatmosphäre.





Statement zum Älterwerden

Parallel zur persönlichen Botschaft veröffentlichte ihre Haarpflege-Marke Commence ein Video mit Shields, in dem sie gängigen Altersklischees widerspricht. Darin sagt sie unter anderem: „Dass 60 bedeutet, langsamer zu werden. Dass Veränderung nur etwas für die Zwanziger ist. Dass es zu spät ist, etwas Neues zu lernen.“

Das Video wurde im Rahmen eines Shootings zum Geburtstag aufgenommen und richtet sich gegen gesellschaftliche Vorstellungen vom Älterwerden, insbesondere für Frauen.





Reflexionen über Schönheitseingriffe

Bereits im Interview mit Glamour im November 2023 sprach Shields offen über ihre Haltung zu kosmetischen Behandlungen. Sie sagte dort: „Ich habe Angst davor, nicht mehr wie ich selbst auszusehen. Die paar Male, in denen ich Botox genutzt hatte, bekam ich immer dieses Spock-Auge und dachte: 'Ich sehe nicht mehr wie ich selbst aus.'“

Zugleich zeigte sie sich offen für andere Anwendungen: „Aber ich mache Fraxel-Laser-Behandlungen und Peelings und was auch immer das Neueste ist – ich probiere es aus. Ich will nur nicht aufhören, wie ich selbst auszusehen.“

Präsenz in den sozialen Medien

Im April hatte Shields mit Bikini-Fotos von einem Bahamas-Urlaub für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem schwarz-weißen Zweiteiler, ungeschminkt und mit auffälligem Schmuck, zeigte sie sich am Strand. Die Aufnahmen wurden vielfach geteilt und kommentiert – vielfach mit Anerkennung für ihre natürliche Ausstrahlung.