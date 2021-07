Cannes zittert vor Corona

Seydoux stürzt Cannes nach positivem Test ins Chaos. Premiere wackelt.

Chaos in Cannes. Ex-First-Lady Carla Bruni und Top-Model Bella Hadid auf Kuschelkurs beim Dior-Dinner. Dazu strahlende Red-Carpet- Auftritte von Catherine Deneuve, Marion Cotillard oder Vanessa Paradis bei De son ­vivant. Cannes glänzt heuer stark wie nie, doch nun droht das Corona-Chaos.

Positiv trotz Impfung

Bond-Girl Léa Seydoux (36), die heute die Premiere von The French Dispatch feiern wollte, testete letzte Woche positiv. Und das trotz vollständiger Impfung! Sie zeigt aber keine Symptome, wartet nun auf grünes Licht der Ärzte. Besonders bitter: Seydoux wollte in Cannes noch drei weitere Filme präsentieren. Auch The French Dispatch, der als Favorit für die Goldene Palme gilt.