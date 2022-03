Lachte Jada Pinkett Smith nach Will's Ohrfeige?

Ein Video zeigt, wie Jada Pinkett Smith lacht, kurz nachdem ihr Ehemann Will Smith den Komiker Chris Rock bei der Oscar-Verleihung am Sonntag geohrfeigt hatte.

Das Video, das von einem Zuschauer der Oscar-Verleihung 2022 aufgenommen wurde, der nur zwei Reihen von der Bühne entfernt saß, verbreitete sich am Mittwochabend in den sozialen Medien und wurde bereits mehr als 350.000 Mal aufgerufen.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Smith von der Bühne stürmt und sich wieder auf seinen Platz setzt, nachdem er Rock angegriffen hat.

"Wow, Will Smith hat mir gerade die Fresse poliert!" kommentiert Rock, und auf dem Video ist Pinkett Smiths Kopf zu sehen, der sich vor Lachen neigt.

Smith hatte Chris Rock bei der Show am Sonntagabend auf der Bühne geohrfeigt, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Darin ging es um ihren kahlgeschorenen Kopf, die Schauspielerin leidet unter krankhaftem Haarausfall. Wenig später nahm Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "King Richard" entgegen. Am Montag entschuldigte er sich via Instagram.

Disziplinarverfahren gegen Will Smith

Der Academy-Vorstand war am Mittwoch zusammengetroffen, um über weitere Schritte zu beraten. Die nächste Sitzung ist für den 18. April angesetzt. Nach der Mitteilung war Smith nach dem Vorfall auf der Oscar-Bühne von den Veranstaltern aufgefordert worden, die Preisfeier zu verlassen. Er sei dem aber nicht nachgekommen.