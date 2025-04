Nach jahrzehntelanger Fehde: Madonna vergibt Elton John

Elton John hatte in der Vergangenheit einige sehr gemeine Dinge über Popsuperstar Madonna gesagt.

Der jahrelange Zwist zwischen den Musik-Superstars Elton John und Madonna scheint beigelegt. In einem Instagram-Beitrag schilderte Madonna ein emotionales Wiedersehen mit dem britischen Sänger hinter der Bühne der US-Show "Saturday Night Live" (SNL). "Wir haben endlich das Kriegsbeil begraben!!!", schrieb die 66-Jährige. Dazu postete sie ein Foto der beiden Popstars, die sich im Arm halten.

Über Jahre hatte John Madonna für ihre Musik und Auftritte kritisiert, doch bei einer Ausgabe der legendären Comedy-Show in New York wollte Madonna ihn nun stellen, wie sie schrieb. "Ich musste hinter die Bühne und ihn konfrontieren. Als ich ihn traf, waren seine ersten Worte: 'Vergib mir' - und die Mauer zwischen uns fiel." Kurz darauf hätten sie sich umarmt. John habe ihr sogar ein Lied gewidmet und wolle mit ihr zusammenarbeiten. "Es war, als würde sich alles fügen", schrieb Madonna.

Streit um Playback und Awards

Der Konflikt der beiden Popstars hatte sich über zwei Jahrzehnte hingezogen. 2004 warf Elton John Madonna bei einer Preisverleihung vor, Playback zu singen. Bei den Golden Globes 2012 eskalierte der Streit, als Madonna mit dem Preis für den besten Filmsong für "Masterpiece" Johns Beitrag "Hello Hello" ausstach. Elton John hatte zuvor auf dem roten Teppich erklärt, sie habe "nicht den Hauch einer verdammten Chance". Jahre später sagte er in einem Interview über sie: "Sie ist so ein Alptraum, ihre Karriere ist vorbei."

Wie sehr Madonna die Angriffe ihres einstigen Idols zusetzten, erklärte sie in ihrem Instagram-Post nun ebenfalls: "Im Laufe der Jahrzehnte tat es mir weh zu wissen, dass jemand, den ich so sehr bewunderte, öffentlich seine Abneigung gegen mich als Künstlerin zeigte. Ich verstand es nicht."

Jetzt scheint die Fehde beendet, mit einer Umarmung, einer Entschuldigung - und vielleicht sogar einer künstlerischen Zusammenarbeit.