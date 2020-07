Naomi: Hier trägt sie nichts außer Hut

"You can leave your hat on" - diesen Songtitel dürfte sich Naomi Campbell für diese Kampagne zu Herzen genommen haben. Das 50 Jahre alte Model posiert in einem Clip für eine neue Mascara nur mit Hunt... und ja, wenn man genau schaut, auch mit Handschuhen. Doch wer schaut bei diesem Anblick auf Details?

Einfacher Geschmack: Immer das Beste für Naomi

Für die neue #DarkStarMascara ließ sich Naomi fesch inszenieren - auf einem Stuhl sitzend wird sie von einer Windmaschine angeblasen und ihre langen Haare fliegen durch die Luft. Sie flirtet mit der Kamera und verdeckt nur das Nötigste... Dazu hört man ein berühmtes Oscar-Wilde-Zitat: "Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - ich bin immer mit dem besten zufrieden!".

Übrigens: Ihre Wimpern schauen dank der Mascara auch sehr schön aus...