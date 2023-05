Rihanna verrät den Namen ihres Sohnes

In der Geburtsurkunde steht der Name, der definitiv ein Zungenbrecher ist

Von Egypt Daoud Dean (Alicia Keys) bis hin zu X Æ A-XII (Elon Musk) - die Namen der prominenten Sprösslinge glänzen durch Kreativität. Jetzt ist auch klar: Rihanna mag es ebenso ausgefallen. Wie Daily Mail berichtet steht in der Geburtsurkunde ihres ersten Sohnes der Name RZA Athelston Mayers. Der Name soll Produzent und Rapper RZA, Gründer der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan, gewidmet sein. Athelston ist der Zweitname von Papa A$AP Rocky, Mayers der echte Nachname des Künstlers.

Rihanna wieder schwanger

Gerade wartet Riri mit ihrem Freund ASAP Rocky auf Baby Nummer zwei. Im Rahmen der Superbowl lüftete sie Anfang des Jahres das Geheimnis. Welchen ausgefallenen Namen RZA Athleston Mayers Geschwisterchen bekommen wird, bleibt abzuwarten.