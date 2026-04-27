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© Getty Images

Mit Promi-Gästen

Schlüpfrig: Sydney Sweeney verteilt ihre Höschen an Fans

27.04.26, 21:37
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Sydney Sweeney sorgt beim diesjährigen Stagecoach-Musikfestival mit einer besonderen Werbekampagne für ihre Unterwäsche-Marke für Aufsehen.

Die Schauspielerin Sydney Sweeney stiehlt beim Stagecoach-Musikfestival jedem die Show. Der Skandal-Promi wirbt dabei auf eine besondere Art für ihre eigene Unterwäsche-Marke "Syrn".

Die 28-Jährige lässt dabei wortwörtlich mit einem Lächeln die Höschen fliegen. In ihrem eigenen Salon auf dem Festivalgelände feiert der "Euphoria"-Star unter anderem mit Ashton Kutcher und Mila Kunis. Für viel Wirbel sorgt ihr Gastauftritt bei DJ Diplo.

Dort steht Sweeney in einem engen Korsett auf der Bühne und wirft Unterwäsche ihrer eigenen Marke ins Publikum. Damit sorgt der Hollywood-Star bei ihren Fans für viel Begeisterung.

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