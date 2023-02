Jeremy Renner postet Reha-Update

Hollywood-Star Jeremy Renner befindet sich nach seinem verheerenden Schneepflug-Unfall auf dem Weg der Besserung. Stolz postet er in seiner Instagram-Story ein Foto mit der Beschriftung 'Physiotherapie-Sonntag', das seine Trainingsgeräte zeigt.

Rund einen Monat ist der dramatische Unfall des "Avengers"-Stars Jeremy Renner nun her. Der 52-Jähriger wäre am Neujahrstag fast gestorben, nachdem er unter einen Schneepflug geraten war. Wie sich später herausstellte, soll er durch seinen heldenhaften Einsatz seinem Neffen das Leben gerettet haben! Dadurch brach sich Renner mehr als 30(!) Knochen. Am 21. Jänner konnten seine Fans dann kollektiv aufatmen: Renner gab bekannt, das Krankenhaus verlassen zu haben.

© instagram

Jetzt postet der geschiedene Vater einer Tochter ein Bild auf Instagram, das zeigt, wie er sich zurück ins Leben kämpft. Auch wenn Renner selbst nicht zu sehen ist, zeigt es verschiedene Bänder und Geräte. Der auf Instagram sehr aktive Hollywood-Star ist demnach körperlich sehr aktiv und befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung.