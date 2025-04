× Bestpreis-Aktion für „Disney in Concert“ auf ticket24.at

Mit der neuen Show „Follow Your Dreams“ verzaubert „Disney in Concert“ am 15. Mai Wien und am 16. Mai Linz. Mit Ticket24.at sind Sie jetzt zum Bestpreis dabei und erhalten die begehrten Tickets um 20 Euro ermäßigt!

Am 15. Mai wird die Stadthalle zum größten Kinosaal des Landes. Die Top-Show „Disney in Concert“ bringt die Highlights aus „Arielle“, „Vaiana“, „Das Dschungelbuch“ oder „Die Eiskönigin“ nach Wien. Ab 16. Mai steigt die Zugabe in der Linzer TipsArena.

© Disney in Concert ×

„Disney in Concert“ spielt für Sie zum Bestpreis auf

oe24 schenkt Ihnen die neuen Hits von Elton John

oe24 schenkt Ihnen cooles Fan-Package von Josh.

oe24 bringt Sie zur Kino-Show von Pink Floyd

oe24 bringt Sie zu Paul Kalkbrenner

© Disney in Concert ×

Das Star-Ensemble rund um den allersten DSDS-Sieger Alexander Klaws wird nun für die beiden Österreich-Gastspiele sogar noch mit Musical-Topstar Anton Zetterholm aufgefettet! Er wurde 2008 von Phil Collins höchstpersönlich für die Hauptrollen des Disney Musicals “Tarzan” ausgewählt und sorgt aktuell beim „Phantom der Oper“ im Raimund Theater und in der “West Side Story” an der Volksoper für Begeisterungsstürme.

© Deen van Meer/Stage Entertainment/Disney ×

Neben DSDS-Star Klaws (o.) ist jetzt auch Anton Zetterholm (u.) bei Disney in Concert dabei.

© VBW, Deen van Meer

Jetzt Bestpreis auf Ticket24.at sichern!

Mit oe24 sind Sie bei „Disney in Concert“ zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für die neue Show "Follow Your Dreams die am 15. Mai die Wiener Stadthalle und am 16. Mai die Linzer TipsArena verzaubert, jetzt um 20 Euro ermäßigt.

Unter dem Motto "Follow Your Dreams" darf sich das Publikum dabei bereits zum siebenten Mal auf eine spannende Reise durch die größten Disney Highlights freuen. Die musikalische Darbietung vom Hollywood-Sound-Orchestra und hochkarätigen Solistinnen und Solisten führt durch die Tiefen des Ozeans, in den Dschungel, vorbei an gigantischen Schlössern, hinein in eine Welt in der Träume Wirklichkeit werden.