„Karl“ handelt vom berühmten Modedesigner und seiner Welt.

Der gebürtige Grazer Michael Wallner hat ab Mitte der 1980er Jahre an großen Opernhäusern und Theatern im deutschsprachigen Raum inszeniert, ein paar Drehbücher verfasst.

Lagerfeld wird seltsam greifbar

Seit mehr als 15 Jahren schreibt er Jugendbücher und Romane. Sein "April in Paris" aus dem Jahr 2006 wurde in über 20 Sprachen übersetzt und somit zum Bestseller. Erfolge. Nun ist Wallners neuester Wurf veröffentlicht worden. In Karl widmet sich der Autor dem legendären Designer Lagerfeld und dessen Leben. Biografische Punkte mischt der Autor – wie schon in einigen seiner Werke zuvor – mit fiktiven Begebenheiten und erdachten Dialogen.

Distanz

Gleich zu Anfang fängt uns Wallner mit der herzerwärmend-lustigen Geschichte rund um Katze Choupette ein. Das fesche Fellknäuel war nämlich nicht immer Lagerfelds Liebling, im Gegenteil, der Modezar hatte eine regelrechte Abneigung gegen Tiere. Doch dann entwickelte sich eine besondere Verbindung zwischen den beiden. Dichtung und Wahrheit zu mixen ist eine schlaue Idee. Besonders bei derart ätherischen, distanzierten Persönlichkeiten. Wallner bringt uns Lagerfeld menschlich und emotional sehr nahe im Roman. Feiner, unterhaltsamer Text!