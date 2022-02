Queen als Musical-Hit

Stadthalle legt mit neuem Boss und den 24 größten Queen-Hits wieder los.

Musical. Bei der Wien-Premiere 2008 rockte sogar Brian May mit. Heute feiern VIPs wie Eric Papilaya, Serge Falck oder Chris Lohner die Wiederaufnahme. Das flotte Queen-Musical We Will Rock You fegt wieder durch die Stadthalle. Der erste große Event-Hit für den neuen Geschäftsführer Matthäus Zelenka, der von Wien-Ticket kommt und das Erbe von Wolfgang Fischer antritt.

Hits. 2002 von Queen mit Unterstützung von Robert De Niro aus der Taufe gehoben, liefert We Will Rock You zu den 24 größten Hits eine naive Science-Fiction-Story. Der allmächtige Konzern Global Soft beherrscht die Welt. Musikinstrumente sind verboten. Nur die Rebellen „Bohemians“ unter der Führung von Galileo (Philipp Büttner) und Scaramouche (Alexandra Nikolina) leisten Widerstand und holen mit der Gitarre von Brian May die Rockmusik zurück.

Ein Welterfolg: mehr als 15 Millionen Besucher in 17 Ländern. Jetzt noch bis zum 6. März in Wien.