Kurz spricht über Hochzeitspläne

Nach seiner Genesung meldet sich Sebastian Kurz auf oe24.TV zurück.

Liebe. Es war sein Paarlauf mit Freundin Susanne Thier zu Beginn des Sommers, der erstmals Hochzeitsgerüchte um Bundeskanzler Sebastian Kurz laut werden ließ. Und spätestens, als das Paar die Schwangerschaft von Thier bekannt gab, wurden diese erneut genährt. Diese Woche trat Kurz nach seiner Genesung von einer Sommergrippe dann erstmals wieder im heimischen TV auf. Im Interview mit Niki Fellner auf oe24.TV äußerte sich der Kanzler auch zu einem möglichen Hochzeitstermin.

Kein Dementi. „Wenn es den gibt, dann wird das zu Hause besprochen und nicht in einem Interview. Ich bitte um Verständnis, aber ich habe mein Privatleben immer privat gehalten und ich möchte das auch weiter so handhaben“, so Kurz bei FELLNER! LIVE. Nach einem Hochzeits-Dementi klingt das allerdings weniger. Vielleicht findet die Trauung mit seiner Susanne ja doch schon in den nächsten Wochen statt, mutmaßen Insider.