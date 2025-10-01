Alles zu oe24VIP
TV-Urgestein und Poptitan Dieter Bohlen
© Andreas Rentz/Getty Images

Fetzn-Gaudi

Am Donnerstag rockt Pop-Titan Dieter Bohlen die Brunner Wiesn

01.10.25, 13:54
Noch bis September bis 4. Oktober sorgt Niederösterreichs größtes Oktoberfest, die Brunner Wiesn, mit einem Mega-Programm auf den Festbühnen für Stimmung - am Donnerstag mit Dieter Bohlen

Geliebt, gehasst und kultisch verehrt: Egal, wie man zu Pop-Titan Dieter Bohlen stehen mag, der deutsche Blondschopf mit der großen Klappe lässt niemanden kalt und wird am Donnerstag, 2. Oktober, eine Auswahl seiner unzähligen Hits wie die Modern Talking-Klassiker  „You're My Heart, You're My Soul“ und „Brother Louie“ zum Besten geben.

Dieter Bohlen
© Marco Steinbrenner/dpa

Schon im Vorfeld durfte sich die Brunner Wiesn über einen enormen Besucherandrang freuen. Gleich zum Start Mitte September sorgte Melissa Naschenweng für Stimmung. Mickie Krause und Mia Julia verbreiteten Ballermann-Flair und zahlreiche heimische Bands gaben sich die Ehre.

Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng

© ipImedia/Krivograd

Noch bis 4. Oktober gibt es das Oktoberfest-Feeling in der Wiener Peripherie. Das große Finale bestreiten die deutsche Kult-Band Die Atzen und Isi Glück.

