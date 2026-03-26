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Helmut Essl und Ivana 
© Andreas Tischler

Insolvenzverfahren

50-Millionen-Hammer! Schulden-Schock für Helmut Essl

26.03.26, 09:05
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Nach der dramatischen Prüfungstagsatzung am Handelsgericht Wien werden neue Details zu dem angemeldeten Insolvenzverfahren ans Licht. 

Die Sanierungsbemühungen rund um die Helmut Essl Management e.U. steuern auf einen dramatischen Höhepunkt zu. Während man zu Beginn des Verfahrens noch von Passiva in der Höhe von rund 19 Millionen Euro ausging – wobei Insider bereits damals vor einer Summe von bis zu 30 Millionen Euro warnten –, brachte die Prüfungstagsatzung am 24. März am Handelsgericht Wien nun die bittere Gewissheit: Die angemeldeten Forderungen summen sich auf fast 50 Millionen Euro.

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Gläubiger-Ansturm und Abwesenheit des Schuldners

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, das aufgrund offener und teils bestrittener Abgabenforderungen eingeleitet wurde, steht damit unter völlig neuen Vorzeichen. Wie ein Insider gegenüber oe24 berichtet, glänzte Helmut Essl bei diesem entscheidenden Gerichtstermin durch Abwesenheit. Während die Gläubiger ihre Ansprüche geltend machten und der Schuldenstand auf die Rekordsumme von mehr als 49 Millionen Euro anschwoll, blieb der Unternehmer der Tagsatzung fern.

Diese Entwicklung wirft massive Fragen zur Realisierbarkeit des angestrebten Sanierungsplans auf. Essl hatte den Gläubigern ursprünglich eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, in Aussicht gestellt. Diese sollte aus dem laufenden Fortbetrieb sowie der Verwertung von Vermögenswerten – darunter eine namhafte Kunstsammlung von Hermann Nitsch, diverse Beteiligungen und Liegenschaften in Joching und Stein – finanziert werden. Angesichts der nun im Raum stehenden Gesamtschuld wird der Spielraum für eine erfolgreiche Sanierung zusehends enger.

 


 

Privates Umfeld unter Beobachtung

Nicht nur geschäftlich, auch auf privater Ebene scheinen sich die Wolken für den Unternehmer zu verdichten. Während sich seine Ehefrau Ivana – in der Wiener Gesellschaft keine Unbekannte und vormalige Partnerin von Szene-Gastronom Martin Ho – bisher betont bedeckt hält, spekulieren Insider bereits über die Auswirkungen des finanziellen Fiaskos auf das Privatvermögen und den Lebensstil des Ehepaars.

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