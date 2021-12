Opus: Abschied mit Freunden

Nach 48 Jahren sagen Opus Goodbye. Abschieds-Konzerte in Wien, Weiz und Graz.

Show. Am Donnerstag starten die Austropop-Legenden von Opus (Live is Life) ihre letzte große Abschiedsrunde. Mit vier Konzerten verabschiedet man sich nach 48 Hit-Jahren in die Rock-Pension. „Jetzt ist der beste Zeitpunkt für einen Schlussstrich. Weil es nicht sinnvoll wäre, mit dem Stock oder dem Rollstuhl auf die Bühne zu gehen.“

Programm. Vom Opener Opusphere bis zum Finale Don’t Say Goodbye gibt’s die Hits von gleich allen 17 Opus-Alben. Das Finale wird emotionell. Und von vielen Freunden begleitet. In der Wiener Stadthalle sind am 16. 12. u. a. Maria Bill und Reinhold Bilgeri als Duettpartner dabei. In Weiz (17. 12.) rocken die Newcomer Brofaction mit und beim Grade Finale in der Grazer Oper (20. & 21. 12.) gibt’s nicht nur ein großes Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits, sondern gleich elf Gaststars – auch Willi Resetartis, Gert Stein­bäcker und Schiffkowitz.

Pläne. „Das wird das längste Konzert unserer Karriere. Das nehmen wir natürlich auch für eine Live-CD und DVD auf!“ Die ist für April 2022 geplant. Danach folgt das letzte Opus-Projekt: „ein gemeinsamer Urlaub auf Mauritus“.