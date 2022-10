200 Promis feiern Lugner in der Hofburg

Morgen ist es endlich soweit und Richard Lugner feiert mit Streichelzoo & Co.

Jubilar. Morgen Samstag, um 18 Uhr lädt Richard Lugner anlässlich seines 90. Geburtstags eine handverlesene Gästeschar in die Wiener Hofburg zur Mega-Party mit jeder Menge Überraschungen. Neben einem Gala-Dinner von Do & Co steht auch eine Show vom Zirkus Louis Knie sowie Tanzmusik und eine Operetten-Einlage am Programm. Bis nach Mitternacht will Mörtel mit seinen Gästen feiern. Fit genug fühlt er sich dazu bereits wieder.

Keine Lugner-Party ohne seine »Tierchen«

Gästeliste. Dabei sein wird natürlich Lugner Streichelzoo mit Bambi, Käfer & Co. sowie Ex-Frau Mausi. Dazu werden sich prominente Gäste wie Politiker Norbert Hofer, TV-Star ­Alfons Haider, Society-Doyenne Birgit Sarata einfinden, um dem noch immer umtriebigen Baumeister zum 90er zu gratulieren.