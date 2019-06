Topmodel Barbara Meier und ihr Verlobter Klemens Hallmann geben sich am Samstag in Venedig das Ja-Wort. Die Trauung findet auf einer traumhaften Privatinsel nahe der Lagunenstadt statt. Das Brautpaar mietete demnach das gesamte Luxus-Hotel San Clemente Palace Kempinski, um sich hier vor Freunden und Familie die ewige Liebe zu versprechen.

Natürlich finden sich unter den exklusiven Gästen auch einige Stars. Neben Schauspieler Heiner Lauterbach und dessen Frau Viktoria ist auch Sylvie Meis bei der Feier dabei. Sie posten schon fleißig von ihren Erlebnissen.

Die Location

© Instagram Viktoria Lauterbach postet die traumhafte Location.

© Instagram Sylvie Meis genießt einen Drink vor den Feierlichkeiten

Straches sagten ab

Nicht dabei sind hingegen Heinz-Christian und Philippa Strache. Der Ex-FPÖ-Chef ist eigentlich ein guter Freund von Hallmann. Allerdings teilten die beiden im Zuge des Ibiza-Skandals und des Rücktritts bereits letzte Woche ihre Absage mit.

In Medien kursierten gar Gerüchte über eine Ehe-Krise. Im oe24.TV-Interview mit ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner, stellte Philippa allerdings klar, dass sie hinter ihrem Heinz steht. Wegen eines "Die Oide ist schoaf"-Sagers verlasse sie sicher nicht den Vater ihres Kindes. Dennoch übte sie Kritik an ihrem Ehemann. "Wie konntest du so blöd sein, dich zu so einem Treffen überreden zu lassen", fragte sie Strache kurz nachdem sie vom Video erfahren hatte.

Video zum Thema Philippa Strache zum Ibiza-Skandal Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Warten auf Brautpaar-Bilder

Irgendwann bekommen wir dann hoffentlich auch noch einen Blick auf das glückliche Brautpaar zu sehen.

Meier und der österreichische Millionär Hallmann sind seit 2016 ein Paar. Letzten Mai machte der Unternehmer der rothaarigen Schönheit einen Antrag. Ein Jahr später folgt jetzt die Traumhochzeit.