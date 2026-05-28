Bruce Lees Tochter feiert Premiere in der Wiener Hofburg

Wien darf sich auf hohen Besuch aus Hollywood freuen: Shannon Lee und ihre Tochter Wren Keasler kommen für den guten Zweck in die Hofburg. Die Tochter der Kampfkunst-Legende Bruce Lee feiert damit ihre Premiere in Österreich und unterstützt den wichtigen Kampf gegen den Krebs.

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Die Wiener Hofburg wird heuer zum Schauplatz einer ganz besonderen Premiere, wenn Yvonne Rueff am 18. April wieder zum großen Dance Against Cancer Ball lädt. Mit Shannon Lee, der einzigen Tochter der legendären Martial-Arts-Ikone Bruce Lee, und seiner Enkelin Wren Keasler erhält die Veranstaltung mit Hilfe von Manfred und Nelly Baumann eine enorme internationale Strahlkraft. Für beide ist es der erste Besuch in Österreich überhaupt. Shannon Lee ist heute nicht nur als Schauspielerin aus Produktionen wie "Blade" oder "Warrior" bekannt, sondern leitet als CEO auch die Bruce Lee Family Companies.

Manfred und Nelly Baumann mit Shannon Lee © Baumann

Erbe einer Kampfkunst-Legend

Als Vorsitzende der Bruce Lee Foundation hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, das philosophische und kulturelle Erbe ihres Vaters für kommende Generationen lebendig zu halten. Ihr Ziel ist es, durch Bildung und Kunst einen Beitrag zu Inspiration und Zusammenhalt in der Welt zu leisten – Werte, die perfekt zum Grundgedanken des Balls passen.

Bruce Lee und Tochter Shannon © Getty

Der Abend verspricht eine Mischung aus tiefer Emotion und glamourösem Beisammensein im Zeichen der Solidarität. Unter dem Motto "Tanzen wir auch heuer wieder gemeinsam gegen Krebs" kommen zahlreiche prominente Gäste in der Hofburg zusammen, um ein Zeichen zu setzen.

Unterstützung für die Krebshilfe

Shannon Lee mit Wren Keasler © Getty

Besonders wichtig ist dabei der karitative Aspekt des Events. Der gesamte Erlös des diesjährigen Balls fließt direkt in den Nachsorge-Schwerpunkt der Krebshilfe Wien. Damit wird sichergestellt, dass Betroffene auch nach der akuten Behandlung die notwendige Unterstützung und Begleitung erhalten.