Schönes Comeback nach einem Jahr: Alles neu bei der Miss-Austria-Wahl

Eine prominente Jury wählt am 8. November im Auhofcenter aus 40 Bewerbern und Bewerberinnen.

Nach einer einjährigen Pause startet die Miss- und Mister-Austria-Wahl 2026 unter der Leitung von Kerstin Rigger wieder durch. Mit einem neuen Team und frischem Elan wird der umstrittene Titel neu vergeben. Die Miss Austria Wahl ist seit 97 Jahren ein Teil der österreichischen Kulturgeschichte und hat sich über die Jahrzehnten zu einem Symbol für Schönheit, Eleganz und Persönlichkeit entwickelt.

Kerstin Rigger, die gemeinsam mit ihrem Mann Jörg die Rechte an der Wahl hält, sieht in der Miss- und Mister-Austria-Wahl eine moderne Plattform für junge Talente. „Wir wollen nicht nur die schönsten Talente finden, sondern sie auch fördern und auf ein Niveau bringen, das sie für große Chancen und spannende Projekte bereit macht“, erklärt Rigger.





Wahl im Auhofcenter

Die Wahl soll künftig auch als Kaderschmiede für Models, Influencer und Content Creators dienen, was sich in der hohen Zahl an Bewerbungen widerspiegelt: Über 1.000 Video-Bewerbungen sind bereits eingegangen. Am 8. November 2025 treten 40 ausgewählte Kandidaten im Auhof Center in Wien vor eine prominente Jury. Darunter befinden sich unter anderem Auhof Center Inhaber Peter Schaider , Astrologin Gerda Rogers, Model Verena-Katrien und der Mister Austria 2024, Christopher Dengg, der künftig als Mentor und Coach tätig sein wird.

Christopher Dengg und Kerstin Rigger © Jürgen Hammerschmid

Die Mission Austria ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern eine Chance, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. „Den Titel zu gewinnen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, wie man den Titel nutzt, um als Persönlichkeit zu wachsen“, so Dengg.

Das Casting für die Miss- und Mister-Austria-Wahl steht allen österreichischen Staatsbürgern zwischen 18 und 27 Jahren offen. Kurzentschlossene können sich direkt vor Ort im Auhof Center bewerben. Ein stilvolles und natürliches Erscheinungsbild ist dabei entscheidend.