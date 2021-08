Countdown für unsere Dancing Stars

Am 24. September geht die ORF-Tanzshow in die bereits 14. Runde.

Vorfreude. Erste Fittings und Schuh-Anproben haben die diesjährigen Protagonisten von Dancing Stars bereits absolviert und die Nervosität steigt bereits.

Partnerwahl und Tanztraining

Und das nicht zuletzt, weil es schon morgen Vormittag so weit ist und die Paarungen, wer mit wem tanzt, vom ORF bekannt gegeben werden. Viel Zeit zum Kennenlernen werden Profis und Promis aber nicht haben, denn bereits am selben Tag starten die ersten Tanz-Proben. In nur drei Wochen müssen die Profis unter der Chef-Choreografie von Conny Kreuter aus ihren VIPs ­zumindest halbwegs annehmbare Tänzer machen, die vor der Jury mit Karina Sarkissova, Balázs Ekker und Maria Santner bestehen können.

Weichselbraun und Oberhauser moderieren

Tanzkurs. „Mein letzter Tanzschulbesuch ist genau 20 Jahre her. Als ich angefragt wurde, habe ich versucht, mich zumindest an die Grundschritte zu erinnern. Ich bin kläglich gescheitert, denn leider ist mir rein gar nichts im Gedächtnis geblieben“, so Neo-Tänzerin Nina Kraft.

Ex-Goalie Otto Konrad hingegen vertraut auf die Sterne. „Gerda Rogers hat mir über die Sterne gesagt, dass ich unbedingt mitmachen soll“, grinst Konrad. Sportler sind heuer generell sehr prominent vertreten. Neben Konrad sind Ex-Radler Bernhard Kohl und Billard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan mit dabei.

Wechsel. ORF-Beauty Kristina Inhof wechselt von der Moderation der Show ebenfalls in die Riege der Tänzerinnen. Moderieren werden heuer Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser.