Erster Blick auf Hos Luxus-Store

Martin Ho steigt jetzt auch ins Uhren-Business ein. Im absoluten Luxus-Segment.

Elitär. Noch herrscht Betretungsverbot für den Hotspot, doch ÖSTERREICH verkürzt die Wartezeit bis zum Opening (nach dem Lockdown) und gibt vorab einen Einblick in den One of One Concept Store – ein Paradies für Liebhaber (sehr) teurer Uhren.

Um genug Schaufläche bieten zu können, ließ Szene-Gastronom Martin Ho dafür das ehemalige mexikanische Restaurant Te Ta Te in der Seilerstätte 16 umbauen. Hier gibt es eine riesige Auswahl an Schmuckstücken, die man sich bei einem Gläschen Wein genauer anschauen kann. „Es war schon immer mein Traum, meine Leidenschaft für Uhren mittels Multilabel-Boutique auszuleben“, sagt Ho.

© oe24

URWERK-Uhr um 155.000 Euro

Auswahl. Das teuerste Stück in der derzeitigen Sammlung ist eine UR-220 der Schweizer Marke URWERK. Diese ist mit 155.000 Euro gelistet. Wer sich interessiert (und sich das leisten kann), kann sich per E-Mail an office@1o1concept.com wenden.