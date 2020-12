Andreas Gabalier bei Alben und Mariah Carey bei Singles auf Platz eins.

Auch wenn Volks-Rock’n’Roller An­dreas Gabalier viel Kritik für seine ORF-Weihnachtsshow einstecken musste – die aktuellen ­Album-Charts sprechen eine andere Sprache. Denn dort ist der Hit-Garant mit A Volks-Rock’n’Roll Christmas bereits die zweite Woche auf Platz 1. Spannend wird es ab Freitag, wenn Helene Fischer ihr Xmas-Album Meine schönsten Momente auf den Markt bringt.

Rekord

Bei den Singles führt Mariah Carey die Weihnachts-Songs mit ihrem Klassiker All I Want For Christmas Is You an. Dahinter liegt der Wham!-Kult-Song Last Christmas auf dem zweiten Platz. Damit bricht der Weihnachts-Hit einen Rekord: Es ist die bisher beste Platzierung, die der Hit in Österreich jemals erreicht hat.