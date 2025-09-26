Alles zu oe24VIP
Elke Winkens, Claudia Plakolm, Martina und Werner Fasslabend.
© Conny de Beauclair

VIP-Gala

Kinder im Fokus: Glanzvolle Preisverleihung des myki 2025

26.09.25, 10:56
Teilen

Der Österreichische Kinderschutzpreis myki wurde am 24. September 2025 feierlich im Palais Liechtenstein verliehen. Die Auszeichnung ehrt Projekte, die sich besonders für den Schutz und die Förderung von Kindern einsetzen. 

Im festlichen Rahmen des Palais Liechtenstein wurde erneut der Österreichische Kinderschutzpreis myki verliehen. Die Auszeichnung, die seit 2011 von Dr. Martina Fasslabend initiiert wird, ehrt Projekte, die sich in besonderer Weise für den Schutz und die Förderung von Kindern einsetzen.

Mehr lesen: 

Familienministerin Claudia Plakolm überreichte die Preise persönlich und betonte in ihrer Rede: „Kinder müssen behütet, gesund und sicher aufwachsen können. Für mich ist Kinderschutz ein zentrales Thema, dessen Bedeutung uns gerade in den vergangenen Tagen wieder schmerzlich vor Augen geführt wurde. Ich möchte mich herzlich für das Engagement von Präsidentin Dr. Martina Fasslabend bedanken.“

Christoph Feurstein und Werner Gruber.

Christoph Feurstein und Werner Gruber.

© Conny de Beauclair

Stars auf der Bühne

Durch den Abend führte Schauspielerin Elke Winkens, die in einer Kreation des österreichischen Designers Juergen Christian Hoerl glänzte. Musikalisch wurde die Gala von hochkarätigen Künstlern begleitet: Violinistin Lidia Baich, Solisten der Wiener Staatsoper – Hila Fahima, Prof. Zoryana Kushpler und Kammersänger Clemens Unterreiner – sowie Pianistin Donka Angatscheva sorgten für festliche Klänge. Für Begeisterung beim Publikum sorgten zudem die jungen Virtuosen Janoska Next Generation – the Janoska Kids.

Elke Winkens, Martina und Werner Fasslabend

Elke Winkens, Martina und Werner Fasslabend

© Conny de Beauclair

Zum Abschluss genossen die Gäste ein exquisites Gourmetmenü von Impacts Catering, begleitet von Spitzenweinen der Domäne Baumgartner sowie Sektspezialitäten aus dem Hause Szigeti.

