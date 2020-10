Miss als "Guess"-Testimonial

Ex-Miss-Vienna Katharina Mazepa hat sich ihren Kindheitstraum erfüllt.

Karriere. Es ist nicht umsonst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In Amerika geht so mancher Traum in Erfüllung, und so auch der von Ex-Miss Katharina Mazepa (25). „Ich habe soeben erfahren, dass ich fix für die neue Guess-Kampagne gebucht bin. Ich habe wirklich vor Glück geweint, weil das mein absoluter Traum-Job ist“, sagt sie im ÖSTERREICH-Talk. Sie sei unglaublich dankbar und glücklich. Seit sie ein Teenager war, träume sie davon. Ab 6. November wird für die Frühjahrs-Kampagne geshootet.

N. Martens