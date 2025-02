500 Polizisten bewachen über 5.000 Opernball-Gäste

Der 67. Wiener Opernball am Donnerstag führt zu einem umfangreichen polizeilichen Einsatz.

Terror-Stufe 4. Nach dem Messer-Attentat in Villach und aufgrund von IS-Aufrufen, Groß-Events wie Ball-Veranstaltungen in Europa zu attackieren, herrscht heute rund um die Oper Alarmstufe Rot: Der Ring wird zwischen ­Johannesgasse und Operngasse ab 18 Uhr gesperrt. Rund 500 Polizisten (uniformiert, aber auch verdeckt) aus allen Bundesländern sichern die 5.150 Ballgäste bei Ankunft. Drei Kundgebungen in der Innenstadt wurden für Donnerstag angemeldet.

Unter den Gästen befindet sich mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) auch die österreichische Staatsspitze. Im Einsatz werden sowohl uniformierte als auch zivile Polizistinnen und Polizisten sein. Die Ballgäste werden beim Zutritt zur Veranstaltungsstätte durchsucht, sowohl die Kleidung als auch mitgeführte Taschen. Sollte sich jemand weigern, kann die Polizei den Zutritt in die Oper verweigern. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl werden sich noch Donnerstagfrüh ein Bild von den Sicherheitsmaßnahmen in der Oper machen, wo auch Suchhunde eingesetzt werden.

Die drei angezeigten Versammlungen vor dem Opernball werden großteils in der Innenstadt stattfinden. Die "Demonstration gegen den Opernball 2025" führt vom Keplerplatz über die Laxenburger Straße, die Favoritenstraße und die Wiedner Hauptstraße zur Kärntner Straße. Die Kundgebung "Gerechte Verteilung: Reichtum für Alle!" führt vom Ballhausplatz über den Michaelerplatz, den Kohlmarkt, den Graben und den Neuen Markt zum Helmut-Zilk-Platz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Die Standkundgebung "Die Reichen tanzen - Wir protestieren gegen die ungerechte Verteilung" wird am Albertinaplatz abgehalten, informierte die Polizei.

Straßensperren vermutlich ab 18.00 Uhr

Für den Individualverkehr wird es vermutlich ab 18.00 Uhr zu teilweisen Straßensperren kommen. Betroffen ist die Operngasse zwischen Albertinaplatz und Opernring, die Kärntner Straße zwischen Lothringerstraße und Opernring und der Ring zwischen Johannesgasse und Operngasse. Weiters wird es temporäre Verkehrssperren und Verkehrsableitungen in den Versammlungsbereichen sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen geben. Mit kurzfristigen Umleitungen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer rechnen. Die Polizei empfahl, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren.

Zu Einschränkungen wird es auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Ab 19.00 Uhr werden die Straßenbahnlinien am Ring umgeleitet bzw. kurz geführt. Auch der ÖAMTC empfiehlt, die U-Bahnen zu nutzen.