"Django" ist in Wien gelandet

Donnerstag Mittag ist mit Franco Nero auch der letzte Opernball-Gast von Unternehmer Markus Deussl in Wien gelandet.

Nachdem die meisten Stargäste von Alpha Industries-Boss Markus Deussl bereits am Mittwoch in Wien gelandet sind und sich im Ringstraßen-Hotel Le Meridien zum Pressetermin bei Champagner und Austern einfanden, landete sein letzter Gast Donnerstagmittag in Wien Schwechat.

Markus Deussl, Franco Nero und Helmut Werner © Privat ×

Schauspiel-Legende Franco Nero wurde von Deussl und Helmut Werner persönlich vom Flughafen abgeholt. Danach ging es gleich zur Frack-Anprobe ins Le Meridien Hotel. Ob für Nero am Nachmittag noch Sightseeing-Termine anstanden ließ Werner offen. Fix ist aber, dass Deussls Loge mit Gästen wie Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, Heino und Franco Nero zu den hochkarätigsten des Balls zählt.

Franco Nero als "Django". © Hersteller ×

Franco Nero wurde vor allem mit seiner Darstellung der Figur "Django" in Italowestern berühmt. Er wirkte zudem in verschiedenen Filmen über die italienische Mafia mit und verkörperte in den 1970er Jahren in zahlreichen Polizeifilmen die Rolle des Staatsanwalts. Auch ist er einer der wenigen westlichen Schauspieler, die für Filmproduktionen der damaligen Ostblockstaaten verpflichtet wurden. Er hat unter vielen namhaften Regisseuren gearbeitet und bereits in über 200 Produktionen mitgespielt.