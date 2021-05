RAF Camora ist wieder in Wien! Auf Instagram zeigt er seine Kochkünste.

RAF Camora ist zurück in Wien! Nach einem längeren Aufenthalt im Ausland, unter anderem in Dubai, ist der Unternehmer nun wieder da. In seinen Insta-Storys zeigt er die Reise, die erst nach Mitternacht in seiner Wiener Wohnung endete.

Pasta-Rezept! RAF Camora zeigt Kochkünste

Bevor es für RAF ins Bett ging, musste noch ein Snack her. Und so bereitete er aus den Dingen, die er noch in seiner Küche fand, eine Mahlzeit zu: Mit Thunfisch, roten Bohnen und Tomaten wurde schnell eine Pastasauce gezaubert. Dazu machte der Rapper und erfolgreiche Unternehmer glutenfreie Spaghetti. Er nannte seine Kreation, ganz passend zum "harten" Rapper-Image: "Pasta a la Strada", also "Nudeln der Straße".

Video zum Thema: Nudelkochen mit Raf Camora Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

RAF-Taurent in Sicht?

Ob das vielleicht schon eine Vorschau auf ein neues Projekt von RAF Camora ist? Nach seinem Vodka und dem Barber- und Tattooshop wäre ein RAF-taurant bestimmt auch eine irrer Erfolg...