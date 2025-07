Fürst Albert und Charlène: Getrennt am 14. Hochzeitstag

Das monegassische Fürstenpaar sorgt immer wieder für Spekulationen um seine Ehe. Nicht einmal zum Hochzeitstag ließen sie sich gemeinsam von einem Fotografen ablichten.

Fürst Albert II. und Fürstin Charlène feiern 14. Hochzeitstag – und schicken dazu erneut ein Zeichen in die Welt hinaus. Wie zu jedem Anlass wurde auch zu diesem ganz besonderen Liebesjubiläum ein Foto auf Instagram gepostet. Ein Detail verwundert allerdings: Das Foto stammt von einem Red-Carpet-Event, das im Mai im Rahmen der Formel 1 stattgefunden hat.

Rätsel um Ehe

„Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag an Ihre Königlichen Hoheiten Fürst Albert II. und Fürstin Charlène“, heißt es in der offiziellen Botschaft des Fürstenpalasts. Zwar wirken Albert und Charlène auf der Aufnahme entspannt, vertraut und gelöst. Doch eigentlich fragt man sich: Warum gibt es kein neues Foto, das eigens zu ihrem Hochzeitstag entstanden ist? Immerhin kursierten in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte über eine mögliche Entfremdung des Paares.





Laut Medienberichten sei Albert wenige Tage vor ihrem Hochzeitsjubiläum nach Japan geflogen - die beiden verbrachten den Tag also getrennt voneinander. Charlène bleibt mit den Zwillingen Jacques und Gabriella im Palast.

Die Follower freuen sich über das Foto dennoch wie über ein neues. "Charlène sieht wie immer atemberaubend aus" und "herzlichen Glückwunsch" ist hier unter anderem zu lesen.

Hochzeit mit Stil

2011 heirateten die Monegassen in einer dreitägigen Zeremonie im Palast. Charlène trug damals gleich drei verschiedene Outfits. Ein weißes Kleid für die kirchliche Trauung, ein blaues Kostüm für die standesamtliche und einen schwarzen Jumpsuit für die Party.