Schwere Krankheit – Sorge um Mette-Marit wächst weiter

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit kämpft seit Jahren gegen die unheilbare Lungenfibrose, doch aktuelle Aufnahmen aus Oslo versetzen Fans weltweit in Sorge.

Norwegen. Am vergangenen Wochenende wurde die Kronprinzessin bei einem Spaziergang mit einem Sauerstoffgerät gesichtet, das ihr Ehemann Haakon für sie trug. Über eine Nasenbrille atmete sie durch einen Schlauch zusätzlichen Sauerstoff ein. Der norwegische TV-Sender "NRK" veröffentlichte bereits vor Monaten ein Statement der Kronprinzessin zu ihrem Zustand. Mette-Marit erklärte: "Ich habe das letzte halbe Jahr damit verbracht, viele Tests machen zu lassen. Im Herbst gab es dann die ersten Gespräche über eine Lungentransplantation. Ich hatte ja immer gehofft, dass man die Krankheit medizinisch in den Griff bekommt, aber die Krankheit hat sich schneller verschlechtert, als die Ärzte und ich gehofft hatten."

Große Sorge – aktuelles Foto zeigt speziellen Parkausweis

Ein aktuelles Foto des norwegischen Magazins "SE og HØR" sorgt nun für weiteres Aufsehen. Es zeigt einen speziellen Parkausweis für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, der gut sichtbar im Auto des Kronprinzenpaares liegt. Das Magazin titelt dazu: "Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hat sich verschlechtert." Laut dem Bericht sei der Ausweis ein "sichtbarer Beweis dafür, dass Mette-Marit kränker geworden ist."

Strenge Kriterien für Ausweis

Die Vergabe eines solchen Ausweises ist an strikte Bedingungen geknüpft. Laut dem norwegischen Straßenamt müssen Betroffene ein ärztliches Attest vorlegen, welches bestätigt, dass sie nur noch kurze Strecken zu Fuß zurücklegen können. Zudem muss nachgewiesen werden, dass ein spezieller Parkplatz für die Bewältigung des Alltags – etwa in Verbindung mit der Wohnung oder der Arbeit – zwingend notwendig ist. Dass Mette-Marit nun über dieses Dokument verfügt, lasse darauf schließen, dass ihr selbst kurze Wege mittlerweile enorme Anstrengungen bereiten würden, berichtet "Bild".

Vorbereitungen auf eine Transplantation

Die gesundheitliche Abwärtsspirale der 52-Jährigen hält damit an. Bereits vor einiger Zeit gab der Hof bekannt, dass alle Termine der Kronprinzessin streng auf ihre Krankheit abgestimmt werden müssen. Zuletzt wurde bekannt, dass die Ärzte bereits vorbereitende Untersuchungen für eine mögliche Lungentransplantation eingeleitet haben. Obwohl Mette-Marit offiziell noch nicht auf der Warteliste steht, bereitet sich das norwegische Königshaus auf diesen schweren Eingriff vor. Eine offizielle Stellungnahme des Hofes zu dem neu entdeckten Parkausweis liegt derzeit noch nicht vor.