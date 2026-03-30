Schwarzenegger-Sohn Joseph Baena triumphiert bei Bodybuilding-Wettbewerb

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Joseph Baena, der Sohn von Hollywood- und Bodybuilding-Legende Arnold Schwarzenegger, hat bei seinem ersten offiziellen Bodybuilding-Wettkampf einen beeindruckenden Sieg eingefahren.

Joseph Baena (28) feierte beim "NPC Natural Colorado State"-Wettbewerb in Denver ein fulminantes Debüt und sicherte sich in mehreren Kategorien den ersten Platz. Auf Instagram verkündete er stolz den Erfolg mit den Worten "Mission erfüllt!". Besonders beeindruckend: Baena stand gleich dreimal ganz oben auf dem Podest.

Der Schwarzenegger-Sohn dominierte das Teilnehmerfeld in der offenen Bodybuilding-Schwergewichtsklasse sowie in der Sparte "Klassischer Körperbau". Dabei holte er sich sowohl bei den "echten Anfängern" als auch in der allgemeinen Anfänger-Kategorie den Sieg. Damit tritt er direkt in die Fußstapfen des siebenfachen "Mr. Olympia". Dass der Erfolg kein Zufall ist, verdankt er auch dem gemeinsamen Training mit seinem Vater im legendären Gold's Gym in Venice, Kalifornien.

Tipps vom "Terminator"

In der Vorbereitung stand ihm der 78-jährige Hollywood-Star zur Seite. Auf Social Media zeigte sich das Duo beim Gewichtetraining, wobei Arnie seinem Sohn wertvolle Ratschläge gab. "Schock die Muskeln", zitierte Baena das berühmte Mantra seines Vaters aus dessen aktiver Zeit. Dieser Zuspruch scheint gewirkt zu haben, denn der 28-Jährige präsentierte sich in Topform.