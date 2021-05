SIE ist Lugners Streichelzoo-Neuzugang

Richard Lugner hat ein neuer "Tierchen" in seinem Streichelzoo.

Spaß. Für Die Lugners legte sich Baumeister Richard Lugner im Marchfeld wieder einmal ins Zeug. Sein Ziel war es, seine ­Damen zu beeindrucken. Die Spargel-Ausbeute landete direkt im Topf von Marchfelderhof-Koch Peter Grossmann und dann an einem Tisch im Freien.

„Wir mussten den Wein auf ex trinken, da der Wind die Gläser sonst umgeworfen hätte“, sagt er. Streichel­­zoo-Neuzugang Lydia Kelovitz stellte sich dabei am besten an und trägt fortan den Namen „Wildsau“.