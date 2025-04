× Die schönsten Gartenmöbel für Ihre Outdoor-Oase

Jetzt beginnt das Leben draußen. Wir zeigen Ihnen die schönsten Gartenmöbel für Ihre Outdoor-Träume.

Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Winter vertreiben, zieht es uns nach draußen. Terrasse, Balkon und Garten werden wieder zu unseren Lieblingsplätzen – nicht nur für den Kaffee am Morgen oder das Glas Wein am Abend, sondern als vollwertige Wohnräume im Freien. Und was macht das Outdoor-Living 2025 so besonders? Mut zur Farbe, innovative Materialien und Designerstücke, die dem Innenraum um nichts nachstehen.

Farbakzente, die leuchten

Die französische Marke Fermob ist bekannt für fröhliche Farben und ikonisches Design. Neu dabei: Die Cadiz Sessel in Pastelltönen bringen sommerliche Lässigkeit und französisches Flair auf jede Fläche. Kombiniert mit der Luxembourg Color Mix Bench, einem modernen Klassiker mit Textilkissen in Kontrastfarben, wird der Outdoor-Bereich zur stilvollen Chill-Zone. Wer es verspielter mag, setzt auf den Surprising Rocking Chair – ein Schaukelstuhl im Retro-Stil, der pure Leichtigkeit versprüht.

© Fermob ×

Italienisches Design für draußen

Dass Eleganz nicht nur im Wohnzimmer wohnt, beweist B&B Italia mit der neuen Erica Sitzgruppe. Aluminiumrahmen, wetterfeste Bezüge und ein durchdachtes Design machen sie zur perfekten Wahl für entspannte Stunden im Freien – ganz ohne Stilkompromisse. Auch Kartell bringt mit seiner Kooperation mit Liberty London Design und Komfort in Einklang: Das Outdoor-Sofa und der Sessel dieser Linie vereinen italienische Formensprache mit floralen Stoffen britischer Herkunft – ein Eyecatcher mit Lounge-Ambiente.

© Kartell x Liberty ×

Materialien mit Charakter

Ob minimalistisch oder verspielt – die Wahl des Materials setzt die Stimmung. Die Out Liege von Cassina, entworfen von Rodolfo Dordoni, verbindet markante Formgebung mit lässiger Eleganz – ein Ruhepol mit Stil. Für florale Akzente sorgen die Outdoor-Kissen von Fermob: Das Modell Champêtre mit seinem leuchtenden 70er-Jahre-Blumenprint bringt gute Laune auf jede Lounge – kombiniert mit Tulip und Pixels entsteht ein farbenfroher Mix & Match-Look, der ebenso wetterfest wie wohnlich ist. Und wer es ikonisch mag, findet im Cara Sessel von Kartell x Liberty eine charmante Fusion aus britischem Muster und italienischer Designklassik – perfekt für sonnige Nachmittage mit Stil.

© Pedrali ×

Für lange Tafeln unter freiem Himmel

Perfekt für große Runden im Garten ist der Outdoor-Esstisch und die passenden Stühle von Rubelli x Pedrali. Zeitlos, elegant und wetterfest – sie zeigen, dass auch Dinnerpartys unter Sternen stilvoll gedeckt sein dürfen.

Fazit: Outdoor ist das neue Wohnzimmer. Mit dem Frühling beginnt auch eine neue Outdoor-Saison – und die wird farbig, komfortabel und hochwertig wie nie. Die neuen Kollektionen zeigen, dass guter Stil keine Grenzen kennt – schon gar keine architektonischen. Willkommen im Draußen-Zuhause, ein Ort der heuer nicht schöner sein könnte.