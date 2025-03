× Mit diesen Frühblühern holen Sie Ihren Garten aus dem Winterschlaf

Start in die Gartensaison 2025: Das ist jetzt zu tun Können Sie es auch kaum erwarten, in die neue Gartensaison zu starten? Bald ist es wieder so weit – die Natur erwacht, und Ihr Garten wird in frischen, leuchtenden Farben erstrahlen. Damit er in voller Pracht erblüht, lohnt es sich, jetzt die ersten Vorbereitungen zu treffen.