Himmlisch brunchen am Muttertag

Der Klassiker zum Muttertag: Ein schönes Frühstück im Kreis der Familie. Wir stellen vier außergewöhnlich gute Locations vor.

Für Mama ist das Beste gerade gut genug. Das gilt jeden Tag - aber zumindest einmal im Jahr feiern wir unsere Mütter. Am 11. Mai ist Muttertag und in den Tag starten viele gerne mit einem tollen Frühstück. Nur wohin? Wir haben vier Lokal-Tipps in Wien, Salzburg und Oberösterreich, in denen nicht nur das Essen außergewöhnlich gut ist, sondern auch das Ambiente.

Muttertag feiern: Lokale mit Stil

Muttertags-Brunch mit Stil 1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

13/13 © KOENIGSHOFER MICHAEL Im Restaurant des charmanten Hotel Gilbert fühlt man sich zwischen grünen Pflanzen und skandinavisch angehauchtem Style sofort wohl. Auch die Lage in unmittelbarer Nähe zum Museumsquartier ist ein Pluspunkt. Zum Weekend-Brunch wird eine reiche Auswahl köstlicher À-la-carte-Gerichte angeboten. Neben Klassikern gibt es orientalische Gerichte wie Baklava-Porridge. undflora.at © KOENIGSHOFER MICHAEL Im Restaurant des charmanten Hotel Gilbert fühlt man sich zwischen grünen Pflanzen und skandinavisch angehauchtem Style sofort wohl. Auch die Lage in unmittelbarer Nähe zum Museumsquartier ist ein Pluspunkt. Zum Weekend-Brunch wird eine reiche Auswahl köstlicher À-la-carte-Gerichte angeboten. Neben Klassikern gibt es orientalische Gerichte wie Baklava-Porridge. undflora.at © KOENIGSHOFER MICHAEL Im Restaurant des charmanten Hotel Gilbert fühlt man sich zwischen grünen Pflanzen und skandinavisch angehauchtem Style sofort wohl. Auch die Lage in unmittelbarer Nähe zum Museumsquartier ist ein Pluspunkt. Zum Weekend-Brunch wird eine reiche Auswahl köstlicher À-la-carte-Gerichte angeboten. Neben Klassikern gibt es orientalische Gerichte wie Baklava-Porridge. undflora.at © KOENIGSHOFER MICHAEL Im Restaurant des charmanten Hotel Gilbert fühlt man sich zwischen grünen Pflanzen und skandinavisch angehauchtem Style sofort wohl. Auch die Lage in unmittelbarer Nähe zum Museumsquartier ist ein Pluspunkt. Zum Weekend-Brunch wird eine reiche Auswahl köstlicher À-la-carte-Gerichte angeboten. Neben Klassikern gibt es orientalische Gerichte wie Baklava-Porridge. undflora.at © The Guesthouse Vienna Es ist kein Zufall, dass die Brasserie des Innenstadt-Hotels zu den beliebtesten Frühstücksadressen Wiens zählt. Zeitloses Design und urbane Eleganz bieten einen schönen Rahmen für ein hervorragendes Frühstückserlebnis. Auf der Karte stehen Klassiker wie Eggs Benedict oder Eggs Florentine, ein großes Angebot an gesunden Müslis, vegane Schmankerl und feine Frühstückspakete. Dazu wird frisches Brot und Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei gereicht. theguesthouse.at © The Guesthouse Vienna Es ist kein Zufall, dass die Brasserie des Innenstadt-Hotels zu den beliebtesten Frühstücksadressen Wiens zählt. Zeitloses Design und urbane Eleganz bieten einen schönen Rahmen für ein hervorragendes Frühstückserlebnis. Auf der Karte stehen Klassiker wie Eggs Benedict oder Eggs Florentine, ein großes Angebot an gesunden Müslis, vegane Schmankerl und feine Frühstückspakete. Dazu wird frisches Brot und Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei gereicht. theguesthouse.at © The Guesthouse Vienna Es ist kein Zufall, dass die Brasserie des Innenstadt-Hotels zu den beliebtesten Frühstücksadressen Wiens zählt. Zeitloses Design und urbane Eleganz bieten einen schönen Rahmen für ein hervorragendes Frühstückserlebnis. Auf der Karte stehen Klassiker wie Eggs Benedict oder Eggs Florentine, ein großes Angebot an gesunden Müslis, vegane Schmankerl und feine Frühstückspakete. Dazu wird frisches Brot und Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei gereicht. theguesthouse.at © The Guesthouse Vienna Es ist kein Zufall, dass die Brasserie des Innenstadt-Hotels zu den beliebtesten Frühstücksadressen Wiens zählt. Zeitloses Design und urbane Eleganz bieten einen schönen Rahmen für ein hervorragendes Frühstückserlebnis. Auf der Karte stehen Klassiker wie Eggs Benedict oder Eggs Florentine, ein großes Angebot an gesunden Müslis, vegane Schmankerl und feine Frühstückspakete. Dazu wird frisches Brot und Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei gereicht. theguesthouse.at © Bianca Hochenauer Salzburgs ältestes Restaurant punktet nicht nur mit seiner exklusiven Atmosphäre inmitten historischer Mauern und mit seinem farbenfrohen modernen Interieur, sondern auch mit einem WOW-Brunch zum Muttertag, der keine Wünsche offenlässt. Von herzhaft bis süß oder vegetarisch ist für jeden das Richtige dabei. Dazu gibt‘s frischen Kaffee, Orangensaft und prickelnden Champagner. stpeter.at © Bianca Hochenauer Salzburgs ältestes Restaurant punktet nicht nur mit seiner exklusiven Atmosphäre inmitten historischer Mauern und mit seinem farbenfrohen modernen Interieur, sondern auch mit einem WOW-Brunch zum Muttertag, der keine Wünsche offenlässt. Von herzhaft bis süß oder vegetarisch ist für jeden das Richtige dabei. Dazu gibt‘s frischen Kaffee, Orangensaft und prickelnden Champagner. stpeter.at © Bianca Hochenauer Salzburgs ältestes Restaurant punktet nicht nur mit seiner exklusiven Atmosphäre inmitten historischer Mauern und mit seinem farbenfrohen modernen Interieur, sondern auch mit einem WOW-Brunch zum Muttertag, der keine Wünsche offenlässt. Von herzhaft bis süß oder vegetarisch ist für jeden das Richtige dabei. Dazu gibt‘s frischen Kaffee, Orangensaft und prickelnden Champagner. stpeter.at © Forstinger Boutique Hotel Das freundliche Ambiente des Frühstücks-Hotspots im familiengeführten Boutiquehotel Forstinger ist auf die liebevolle Einrichtung und das natürliche Licht, das die Räume durchflutet, zurückzuführen. Zum Brunch werden hausgemachte Aufstriche zarte Croissants von Joseph Brot und Bio-Eiergerichte serviert. In dem Haus wird Nachhaltigkeit großgeschrieben – auch beim Essen. hotel-forstinger.at © Forstinger Boutique Hotel Das freundliche Ambiente des Frühstücks-Hotspots im familiengeführten Boutiquehotel Forstinger ist auf die liebevolle Einrichtung und das natürliche Licht, das die Räume durchflutet, zurückzuführen. Zum Brunch werden hausgemachte Aufstriche zarte Croissants von Joseph Brot und Bio-Eiergerichte serviert. In dem Haus wird Nachhaltigkeit großgeschrieben – auch beim Essen. hotel-forstinger.at

Stylische Spots für ein perfektes Muttertagsfrühstück!