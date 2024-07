Immobilien-Guru Marcel Remus zeigt seine Luxus-Villa auf Mallorca

So wohnt İlkay Gündoğan: Der Fußballstar zeigt sein Penthouse in Barcelona Wie wohnt eigentlich ein Fußballstar? Für den Online-Interiorshop Westwing öffnet der FC-Barcelona-Spieler und Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft İlkay Gündoğan die Türen zu seinem Zuhause in Barcelona, wo er mit seiner Frau Sara und seinem kleinen Sohn Kais lebt.