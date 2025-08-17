Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 18. August bis 24. August laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 34

Das sollten Sie in der Woche vom 18. August bis 24. August laut Mondkalender tun

17.08.25, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 18.08. - 24.08.

Montag - 18. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Heute ist ein eher sensibler Tag. Eine gute Tagesplanung hilft. Bei Unruhe und Ziellosigkeit kann die Farbe Weiß unterstützend wirken.

Dienstag – 19. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Jetzt wäre eine gute Zeit für mehr Salate und Gemüse. Auch Rohkost wird im Sommer besser vertragen. Fleisch und Milchprodukte lieber vermeiden.

Mittwoch – 20. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Tun Sie Ihrem Körper etwas Gutes: Atemübungen in der Natur wirken Wunder. Aber Achtung vor der Sonne! An Krebs sind wir empfindlich.

Donnerstag – 21. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Gegen hartnäckige Flecken sollte der abnehmende Mond im Krebs genutzt werden. Eiweißflecken (wie Blut) vorher kalt waschen, dann erst warm!

Freitag – 22. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Jede Form von Überanstrengung heute meiden. Schonen Sie Ihr Herz! Machen Sie zum Beispiel eine Mani- und Pediküre.

Samstag – 23. August 2025

  • Neumond
  • Löwe

Gute Vorsätze werden oft nach kurzer Zeit wieder ignoriert. Wenn Sie die Vorsätze heute umsetzen, könnte es klappen.

Sonntag – 24. August 2025

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Verzichten Sie auf zu viel Salz. Denn: Eine salzarme Ernährung kann dazu beitragen, das Grauwerden der Haare zu verhindern.

