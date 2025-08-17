Das sollten Sie in der Woche vom 18. August bis 24. August laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 18.08. - 24.08.

Montag - 18. August 2025

Mond nimmt ab

Zwillinge

Heute ist ein eher sensibler Tag. Eine gute Tagesplanung hilft. Bei Unruhe und Ziellosigkeit kann die Farbe Weiß unterstützend wirken.

Dienstag – 19. August 2025

Mond nimmt ab

Krebs

Jetzt wäre eine gute Zeit für mehr Salate und Gemüse. Auch Rohkost wird im Sommer besser vertragen. Fleisch und Milchprodukte lieber vermeiden.

Mittwoch – 20. August 2025

Mond nimmt ab

Krebs

Tun Sie Ihrem Körper etwas Gutes: Atemübungen in der Natur wirken Wunder. Aber Achtung vor der Sonne! An Krebs sind wir empfindlich.

Donnerstag – 21. August 2025

Mond nimmt ab

Krebs

Gegen hartnäckige Flecken sollte der abnehmende Mond im Krebs genutzt werden. Eiweißflecken (wie Blut) vorher kalt waschen, dann erst warm!

Freitag – 22. August 2025

Mond nimmt ab

Löwe

Jede Form von Überanstrengung heute meiden. Schonen Sie Ihr Herz! Machen Sie zum Beispiel eine Mani- und Pediküre.

Samstag – 23. August 2025

Neumond

Löwe

Gute Vorsätze werden oft nach kurzer Zeit wieder ignoriert. Wenn Sie die Vorsätze heute umsetzen, könnte es klappen.

Sonntag – 24. August 2025

Mond nimmt zu

Jungfrau

Verzichten Sie auf zu viel Salz. Denn: Eine salzarme Ernährung kann dazu beitragen, das Grauwerden der Haare zu verhindern.