Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Handeln Sie nicht egoistisch, zeigen Sie sich lieber entgegenkommend. Beruf: Entschlossenheit vernünftig steuern! Vor allem genauer nachrechnen!

Entschlossenheit vernünftig steuern! Vor allem genauer nachrechnen! Fitness: Bloß nicht zu sprunghaft! Erst mal in Ruhe planen, dann loslegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Überraschende Änderungen? Reagieren Sie tolerant und freundlich! Beruf: Gehen Sie mit Problemen kooperativ, gelassen und diplomatisch um!

Gehen Sie mit Problemen kooperativ, gelassen und diplomatisch um! Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen, cool bleiben, sehr überlegt handeln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Nicht einfach drauflos flirten! Gehen Sie mit Gefühlen achtsamer um! Beruf: Nicht rebellieren, auch wenn es Ihnen reicht. Suchen Sie den Konsens!

Nicht rebellieren, auch wenn es Ihnen reicht. Suchen Sie den Konsens! Fitness: Sie sind allzu flott unterwegs. Da hält Ihre Konzentration nicht mit.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Viel humorvoller! Für zu viel Ernst hat man heute wenig Verständnis. Beruf: Rechnen Sie mit Überraschungen und reagieren Sie flexibel darauf!

Rechnen Sie mit Überraschungen und reagieren Sie flexibel darauf! Fitness: Kooperatives Handeln gibt mehr Kraft. Also nicht eigenbrötlerisch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Gibt man sich aufmüpfig? Nehmen Sie es souverän und verständnisvoll! Beruf: Persönliche Eitelkeiten loslassen und kompromissbereit reagieren!

Persönliche Eitelkeiten loslassen und kompromissbereit reagieren! Fitness: Kühlen Kopf bewahren, durchatmen. Herz und Kreislauf schonen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Nehmen Sie heute nichts zu ernst! Streit bloß nicht ausufern lassen! Beruf: Klammen Sie sich nicht an Pläne! Auf Änderungen gelassen reagieren!

Klammen Sie sich nicht an Pläne! Auf Änderungen gelassen reagieren! Fitness: Flexibilität ist das sicherste Werkzeug, um Aufregungen zu vermeiden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Gedankenlos zu flirten kann Unruhe stiften. Daher keine Dummheiten! Beruf: Bleiben Sie friedlich und bemühen Sie sich um Kompromisslösungen!

Bleiben Sie friedlich und bemühen Sie sich um Kompromisslösungen! Fitness: Sie sind motiviert, aber auch emotionell. Erst denken, dann handeln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Wer sich nicht spontan anpassen kann, sollte mehr Abstand halten. Beruf: Reagieren Sie auf Ärgernisse gelassen! Bleiben Sie gesprächsbereit!

Reagieren Sie auf Ärgernisse gelassen! Bleiben Sie gesprächsbereit! Fitness: Erst mal entschleunigen und konzentriert bleiben. Keine Kurzschlüsse!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Verunsichern Sie Ihr Gegenüber nicht mit unerwarteten Reaktionen! Beruf: Man fühlt sich schnell provoziert. Achten Sie besser auf Ihren Ton!

Man fühlt sich schnell provoziert. Achten Sie besser auf Ihren Ton! Fitness: Legen Sie nicht zu schnell los! Abwarten und mit dem Strom schwimmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Keinen Erwartungsdruck! Nehmen Sie Überraschungen humorvoll auf! Beruf: Ein unruhiger Tag. Warten Sie ab, bis sich die Wogen wieder glätten!

Ein unruhiger Tag. Warten Sie ab, bis sich die Wogen wieder glätten! Fitness: Möglichst tolerant und flexibel bleiben, um Ärgernissen vorzubeugen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Verzichten Sie auf Provokationen. Sie würden sie bald wieder bereuen. Beruf: Wer sich kooperativ gibt, kann viel erreichen: Vernünftig und realistisch!

Wer sich kooperativ gibt, kann viel erreichen: Vernünftig und realistisch! Fitness: Sie sind wieder sehr sprunghaft. Lieber mal innehalten und nachdenken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Man weiß heute nicht, was man will. Nehmen Sie daher nichts zu ernst! Beruf: Es könnte überraschende Wendungen geben. Halten Sie sich flexibel!

Es könnte überraschende Wendungen geben. Halten Sie sich flexibel! Fitness: Legen Sie Scheuklappen lieber ab, um flexibel reagieren zu können!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.