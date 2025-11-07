Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Ja nicht zu voreilig! Selektieren Sie doch erst mal Ihre Prioritäten! Beruf: Widersprechen Sie nicht gleich! Es lohnt sich, sich alles anzuhören.

Widersprechen Sie nicht gleich! Es lohnt sich, sich alles anzuhören. Fitness: Orientieren Sie sich erst mal, um unnötige Unruhe zu vermeiden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Gehen Sie auf Angebote ein, sonst könnten sich Krisen zuspitzen! Beruf: Nicht wieder eigensinnig! Es kommt auf eine kooperative Haltung an.

Nicht wieder eigensinnig! Es kommt auf eine kooperative Haltung an. Fitness: Höchste Zeit für Entschleunigung, um Ihren Kreislauf zu entlasten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Neue Chancen tun sich auf. Singles sollten nicht zögern, ja zu sagen. Beruf: Nutzen Sie Ihre Flexibilität und hören Sie auf die Argumente anderer!

Nutzen Sie Ihre Flexibilität und hören Sie auf die Argumente anderer! Fitness: Nur nicht zu eilig! Wenn Sie achtsamer sind, kommen Sie besser voran.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Man begehrt Sie, will heute aber Spaß haben und nicht eingeengt sein. Beruf: Gesprächsbereitschaft, ohne Druck! Seien Sie einfach für alles offen!

Gesprächsbereitschaft, ohne Druck! Seien Sie einfach für alles offen! Fitness: Muten Sie Ihren Nerven nicht zu viel zu! Durchatmen und entspannen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Sehen Sie von leichtfertigen Flirts ab! Die könnten ins Auge gehen. Beruf: Teamgeist kann Überwindung kosten, ist aber definitiv unentbehrlich.

Teamgeist kann Überwindung kosten, ist aber definitiv unentbehrlich. Fitness: In jeder Hinsicht geduldiger! Genauer schauen, länger überlegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Seien Sie nicht zu kritisch! SpielverderberInnen geht man aus dem Weg. Beruf: Mit Konflikten einsichtig umgehen! Also erst mal gründlich nachdenken!

Mit Konflikten einsichtig umgehen! Also erst mal gründlich nachdenken! Fitness: Einsatz mit Augenmaß! Delegieren Sie lieber, was Ihnen zu viel ist!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Spaß allein genügt nicht. Wo finden Sie wirklich tiefes Verständnis? Beruf: Informieren Sie sich genauer und wägen Sie alle Argumente sorgsam ab!

Informieren Sie sich genauer und wägen Sie alle Argumente sorgsam ab! Fitness: Packen Sie sich warm ein und dann auf zu mehr Bewegung an der Luft!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Alles zu seiner Zeit! Heute geht es um Unterhaltung und Abwechslung. Beruf: Finanzielle Fragen kooperativ klären, das sichert nachhaltigen Erfolg!

Finanzielle Fragen kooperativ klären, das sichert nachhaltigen Erfolg! Fitness: Nicht stressen lassen, cool bleiben und alles genauer kontrollieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Sie laufen Gefahr, den Partner zu stressen. Seien Sie rücksichtsvoll! Beruf: Auch wenn Sie klare Vorstellungen haben, sollten Sie Anderen zuhören.

Auch wenn Sie klare Vorstellungen haben, sollten Sie Anderen zuhören. Fitness: Geduldiger! Wenn Sie zu viel wollen, wird es hektisch und chaotisch.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Auch, wenn Sie ernste Ambitionen haben: Lieber ein bisschen lockerer! Beruf: Erst mal geduldig zuhören! Manches könnte anders sein als es scheint.

Erst mal geduldig zuhören! Manches könnte anders sein als es scheint. Fitness: Kontrolliert vorgehen! Allzu Schnelle werden mit Pannen konfrontiert.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Man findet Sie zwar sympathisch, wünscht sich aber viel mehr Tiefgang. Beruf: Keine voreiligen Zusagen! Sichern Sie sich erst mal finanziell gut ab!

Keine voreiligen Zusagen! Sichern Sie sich erst mal finanziell gut ab! Fitness: Neues Motivationshoch? Langsamer, achtsamer und viel sorgfältiger!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Zu wenig Beachtung? Keine Sorge, in Wahrheit sind Sie sehr begehrt. Beruf: Ein fehleranfälliger Tag. Daher öfter innehalten und alles überprüfen!

Ein fehleranfälliger Tag. Daher öfter innehalten und alles überprüfen! Fitness: Sehr konzentriert voran, ohne Hektik! Lassen Sie sich nicht drängen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.