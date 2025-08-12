Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Cool bleiben! Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um Streit zu suchen. Beruf: Geben Sie Ihre Widerstände auf! Wer nachgibt, fährt sicher besser.

Geben Sie Ihre Widerstände auf! Wer nachgibt, fährt sicher besser. Fitness: Sie sollten vorsichtiger werden. Durchatmen und in Ruhe nachdenken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Bemühen Sie sich freundlich um Beruhigung, statt auf stur zu schalten! Beruf: Es lohnt sich, über neue Möglichkeiten und Zielsetzungen zu sprechen.

Es lohnt sich, über neue Möglichkeiten und Zielsetzungen zu sprechen. Fitness: Ein bisschen flotter und entschlossener! Hilfsbereit mit anpacken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Gehen Sie mit Ihren Chancen geduldig um. Nicht gleich zu viel Druck! Beruf: Guter Tag, um mit neuen Initiativen loszulegen. Nur genau nachrechnen!

Guter Tag, um mit neuen Initiativen loszulegen. Nur genau nachrechnen! Fitness: Sie sind heute sicher flott unterwegs. Daher sehr gut konzentrieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Sie könnten an einen kritischen Punkt kommen. Einen Schritt zurück! Beruf: Halten Sie sich einfach an Vorgaben, das erspart überflüssigen Ärger.

Halten Sie sich einfach an Vorgaben, das erspart überflüssigen Ärger. Fitness: Alles zu stressig und aufwühlend? Cool bleiben und erst mal relaxen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Kein guter Zeitpunkt, um Streit anzuzetteln. Einzulenken wäre klüger. Beruf: Keine willkürlichen Entscheidungen! Stimmen Sie sich vernünftig ab!

Keine willkürlichen Entscheidungen! Stimmen Sie sich vernünftig ab! Fitness: Motivation und Kräfte nicht überschätzen! Ausdauer ist am wichtigsten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Rechnen Sie mit impulsiven Reaktionen und gehen Sie cool damit um! Beruf: Heute geht alles schnell. Genaue Kontrolle, um Fehler zu verhindern!

Heute geht alles schnell. Genaue Kontrolle, um Fehler zu verhindern! Fitness: Es kommt auf Flexibilität an. Konzentrieren und schneller reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Fühlen Sie sich provoziert? Kühlen Kopf bewahren, gelassen reagieren! Beruf: Mit Widerstand machen Sie sicher nicht beliebt. Konstruktiv mitwirken!

Mit Widerstand machen Sie sicher nicht beliebt. Konstruktiv mitwirken! Fitness: Entspannen Sie sich erst einmal, um den Stress im Schach zu halten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Provozieren Sie bloß keinen Streit! Kämpferisch erreichen Sie nichts. Beruf: Entscheidungen lieber noch überdenken und mit anderen besprechen!

Entscheidungen lieber noch überdenken und mit anderen besprechen! Fitness: Mehr Bewegung, um Energieüberschüsse loszuwerden. Aber ohne Risiko!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Initiative mit Verstand! Andere zu überrumpeln ist keine gute Idee. Beruf: Ihre Tatkraft ist heute sicher gefragt. Nur geduldiger, nicht drängen!

Ihre Tatkraft ist heute sicher gefragt. Nur geduldiger, nicht drängen! Fitness: Nicht zu schnell loslegen! Energie will vernünftig eingeteilt sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Beeinträchtigen Sie den Zusammenhalt nicht durch unüberlegte Aktionen! Beruf: Immer mit der Ruhe! Reagieren Sie kooperativ auf Herausforderungen!

Immer mit der Ruhe! Reagieren Sie kooperativ auf Herausforderungen! Fitness: Nicht stressen und aufregen lassen, das trägt Ihnen nur Kopfweh ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Auf die richtige Mischung aus Spontaneität und Feingefühl kommt es an. Beruf: Streitfragen ganz cool mit konstruktiven Diskussionsbeiträgen lösen!

Streitfragen ganz cool mit konstruktiven Diskussionsbeiträgen lösen! Fitness: Dosieren Sie Ihr Tempo vernünftig, überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Locker lassen, statt zu drängen, und Widerständen tolerant begegnen! Beruf: Seien Sie kompromissbereit, stimmen Sie Änderungen kooperativ zu!

Seien Sie kompromissbereit, stimmen Sie Änderungen kooperativ zu! Fitness: Sportliche Betätigung tut Ihnen gut und hilft, Spannungen zu lösen.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.