Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.09.2025
Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.09.2025

Von
12.09.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne. 

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Heute kommt es darauf an, dass Herz und Verstand im Einklang sind. 
  • Beruf: Bevor Sie neue Ideen einbringen, sollte alles genau kalkuliert sein. 
  • Fitness: Nehmen Sie sich heute genügend Zeit, um alles in Ruhe zu überdenken!  

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Beziehungsfragen sind zu klären. Aber mit Bedacht, nicht emotionell! 
  • Beruf: Seien Sie gesprächsbereit! Wer stur ist, beeinträchtigt das Teamwork. 
  • Fitness: Merkur und Mond beleben Ihren Geist. Sie sind mental in Hochform. 

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Guter Tag, um Klarheit zu schaffen: Auf zu vernünftigen Aussprachen! 
  • Beruf: Finanzielle Bereinigung steht an. Dann kann sich alles gut entwickeln. 
  • Fitness: Klare Prioritäten sind wichtig, um den Stress in den Griff zu kriegen. 

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Denken Sie mal länger nach, um vernünftige Entscheidungen zu treffen! 
  • Beruf: Budgetplanung hat heute Vorrang. Sichern Sie sich finanziell gut ab! 
  • Fitness: Ruhe bewahren! Konzentriert und langsam kommen Sie am besten voran. 

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Bremsen Sie sich etwas ein! Heute stehen notwendige Klärungen an. 
  • Beruf: Geduldiger! Klären Sie erst organisatorische und finanzielle Fragen! 
  • Fitness: Ruhig und konzentriert bleiben! Ausdauer und Disziplin sind gefragt. 

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Zuwendung mit Verstand nutzen! Wer großzügig ist, hat bessere Chancen. 
  • Beruf: Kooperieren statt bremsen, auch wenn Sie finanzielle Einwände haben. 
  • Fitness: Nehmen Sie sich Zeit! Ein guter Tag für Körper- und Schönheitspflege.  

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Konflikte nicht verdrängen! Klären Sie vernünftig, was nicht passt!
  • Beruf: Respektieren Sie andere Meinungen! Dann klappt das Teamwork besser. 
  • Fitness: Stress sollte heute Pause haben. Die Devise: Genießen mit Verstand!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Wenn Sie nicht bereit sind umzudenken, kann es frustrierend werden. 
  • Beruf: Beugen Sie sich den Vorgaben, schränken Sie Ihre Ansprüche etwas ein! 
  • Fitness: Ein ziemlich herausfordernder Tag. Tempo drosseln, kleinere Schritte! 

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Grenzen endlich glasklar definieren, bevor die Liebe wieder nachlässt. 
  • Beruf: Erst Ordnung schaffen und alle Abläufe festlegen, bevor Sie loslegen! 
  • Fitness: Fühlen Sie sich wieder aufgehalten? Gehen Sie sehr kontrolliert vor! 

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Lassen Sie starre Vorstellungen los, sonst geht die Harmonie flöten. 
  • Beruf: Solange Sie kooperativ agieren, dürfen Sie Ihre Kompetenz einbringen. 
  • Fitness: Machen Sie sich nicht zu viel Druck und nehmen Sie Hilfe in Anspruch! 

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Seien Sie vorsichtig! Sie könnten Sympathien heute schnell verspielen. 
  • Beruf: Wie steht es um Ihre Finanzen? Stellen Sie genaue Kalkulationen an! 
  • Fitness: Es wird anstrengend. Pausen einlegen, danach konsequent weitermachen! 

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Zuzuhören lohnt sich, um Probleme vernünftig bereinigen zu können. 
  • Beruf: Lassen Sie sich jetzt nur nicht zu leichtfertigen Ausgaben verleiten. 
  • Fitness: Wer kooperiert, kommt gut voran. Bleiben Sie auf der sicheren Seite! 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

