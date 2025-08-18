Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie gesprächsbereit, um Verstimmungen freundlich zu bereinigen!

Seien Sie gesprächsbereit, um Verstimmungen freundlich zu bereinigen! Beruf: Gute Gelegenheit, Ihre Pläne einvernehmlich mit anderen abzustimmen.

Gute Gelegenheit, Ihre Pläne einvernehmlich mit anderen abzustimmen. Fitness: Austausch mit anderen löst Spannungen. Viel mehr Bewegung ebenfalls.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Packen Sie etwas mehr Charme aus und gehen Sie auch aus sich heraus!

Packen Sie etwas mehr Charme aus und gehen Sie auch aus sich heraus! Beruf: Kommunikation belebt auch die Motivation. Ein guter Tag für Meetings.

Kommunikation belebt auch die Motivation. Ein guter Tag für Meetings. Fitness: Mehr Bewegung und frische Luft, dann haben Sie noch mehr Energie!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich etwas geduldiger erklären.

Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich etwas geduldiger erklären. Beruf: Nehmen Sie viel mehr Zeit, um andere von Ihren Ideen zu überzeugen!

Nehmen Sie viel mehr Zeit, um andere von Ihren Ideen zu überzeugen! Fitness: Sie sind motiviert und gut in Form. Nur nicht voreilig und übermütig!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Freundlich und viel kommunikativer! Schütteln Sie Ihr Misstrauen ab!

Freundlich und viel kommunikativer! Schütteln Sie Ihr Misstrauen ab! Beruf: Hören Sie doch objektiv zu, dann lassen sich Missverständnisse klären!

Hören Sie doch objektiv zu, dann lassen sich Missverständnisse klären! Fitness: Guter Tag, um Frust loszulassen und alles wieder leichter zu nehmen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sehr belebende Gespräche. Anregende Unterhaltung macht Lust auf mehr.

Sehr belebende Gespräche. Anregende Unterhaltung macht Lust auf mehr. Beruf: Es lohnt sich zuzuhören und Ihre Pläne mit anderen besser abzustimmen.

Es lohnt sich zuzuhören und Ihre Pläne mit anderen besser abzustimmen. Fitness: Stärken Sie das Miteinander, dann geht alles leichter von der Hand!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sie sollten nicht alles besser wissen. Konstruktive Kritik annehmen!

Sie sollten nicht alles besser wissen. Konstruktive Kritik annehmen! Beruf: Seien Sie kooperativ, gehen Sie vorurteilsfrei mit Ideen anderer um!

Seien Sie kooperativ, gehen Sie vorurteilsfrei mit Ideen anderer um! Fitness: Mehr Bewegung tut gut, sowohl Ihrer Verdauung als auch Ihrer Laune.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Seien Sie ein bisschen einfühlsamer, dann lässt es sich besser reden!

Seien Sie ein bisschen einfühlsamer, dann lässt es sich besser reden! Beruf: Wer heute geduldig verhandelt, könnte einen Konsens zustande bringen.

Wer heute geduldig verhandelt, könnte einen Konsens zustande bringen. Fitness: Auch wenn Sie heute motiviert sind, sollten Sie Ihr Pensum reduzieren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Erwartungen und willigen Sie in Kompromisse ein!

Überdenken Sie Ihre Erwartungen und willigen Sie in Kompromisse ein! Beruf: Nutzen Sie die Chance, kooperativ einzulenken und Konflikte zu lösen!

Nutzen Sie die Chance, kooperativ einzulenken und Konflikte zu lösen! Fitness: Entspannen Sie sich, bleiben Sie locker! Bloß nicht mehr kämpferisch!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nehmen Sie sich lieber etwas zurück, sonst könnte die Stimmung kippen!

Nehmen Sie sich lieber etwas zurück, sonst könnte die Stimmung kippen! Beruf: Denken Sie mal strategisch und holen Sie sich die Zustimmung anderer!

Denken Sie mal strategisch und holen Sie sich die Zustimmung anderer! Fitness: Es lohnt sich, länger nachzudenken und zu reden. Das erspart Ärger.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Das beste Rezept heute: Etwas selbstkritischer in der Kommunikation!

Das beste Rezept heute: Etwas selbstkritischer in der Kommunikation! Beruf: Hören Sie endlich mal in Ruhe zu und nehmen Sie Vorschläge anderer an!

Hören Sie endlich mal in Ruhe zu und nehmen Sie Vorschläge anderer an! Fitness: Organisieren Sie sich viel flexibler, um schnell reagieren zu können!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie finden heute die richtigen Worte. Empathie ist aber auch wichtig.

Sie finden heute die richtigen Worte. Empathie ist aber auch wichtig. Beruf: Heute ist es bestimmt leichter, Ihre Ideen zur Diskussion zu stellen.

Heute ist es bestimmt leichter, Ihre Ideen zur Diskussion zu stellen. Fitness: Setzen Sie sich klare Prioritäten, um Ihre Kräfte nicht zu vergeuden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Nicht Ihr Tag? Bemühen Sie sich trotzdem, gesprächsbereit zu bleiben!

Nicht Ihr Tag? Bemühen Sie sich trotzdem, gesprächsbereit zu bleiben! Beruf: Wer etwas bewegen möchte, sollte zunächst einmal gesprächsbereit sein.

Wer etwas bewegen möchte, sollte zunächst einmal gesprächsbereit sein. Fitness: Mehr Disziplin! Mitdenken und mitmachen, auch wenn es anstrengend ist.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.