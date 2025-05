Vollmond am 12.5.25: Diese Auswirkungen hat er auf Ihr Sternzeichen!

Am 12. Mai 2025 um 18:56 Uhr steht der Vollmond in seiner ganzen Pracht am Himmel. Er wird auch als Blumenmond bezeichnet und entfacht im leidenschaftlichen Sternzeichen Skorpion seine geballte Energie. Wir dürfen uns jetzt auf starke Gefühle und überraschende Wendungen gefasst machen!

Der Skorpion ist ein Wasserzeichen, das für Transformation, Leidenschaft und seelische Tiefe steht. Der Vollmond am 12. Mai 2025 im Skorpion schenkt Ihnen eine seltene Gelegenheit, alte emotionale Blockaden zu erkennen und endgültig zu verabschieden. Es ist eine Zeit intensiver Selbstreflexion: Sie können Klarheit darüber gewinnen, was Sie wirklich wollen – und was Ihnen nicht länger dient.

Vollmond im Mai 2025: So unterschiedlich beeinflusst er Ihr Sternzeichen

Widder (21. März – 19. April)

Der Blumenmond fordert Sie auf, alte Verhaltensmuster über Bord zu werfen. Wagen Sie den Neuanfang – mit Mut und klarer Zielsetzung! Besonders im Bereich Partnerschaft und Beruf spüren Sie, dass es Zeit für mehr Selbstbestimmung ist. Ihre Entschlossenheit kann Berge versetzen – achten Sie aber darauf, nicht zu ungeduldig zu handeln.

Stier (20. April – 20. Mai)

Flexibilität fällt Ihnen nicht immer leicht. Doch genau diese fordert der Vollmond jetzt von Ihnen. Verlassen Sie Ihre Komfortzone, Sie werden überrascht sein, welche Türen sich öffnen. Beziehungen – privat wie beruflich – können sich durch unerwartete Wendungen vertiefen oder klären. Es ist auch eine gute Zeit, um eingefahrene finanzielle oder materielle Strukturen zu überdenken.

Zwillinge (21. Mai – 20. Juni)

Ihre Worte haben jetzt besondere Kraft. Führen Sie Gespräche, die Ihnen am Herzen liegen. Offenheit bringt Heilung – in Freundschaften, Partnerschaft oder Beruf. Auch kreative Projekte profitieren von Ihrer Kommunikationsstärke. Seien Sie mutig und sprechen Sie auch schwierige Themen an – Sie werden feststellen, dass ehrliche Gespräche Türen zu tieferen Verbindungen öffnen. N

Krebs (21. Juni – 22. Juli)

Achten Sie auf Ihre Bedürfnisse und lassen Sie emotionale Altlasten los. Sanfte Selbstfürsorge tut Ihnen nun besonders gut. Alte Beziehungsmuster können sich zeigen – vor allem, wenn Sie in den letzten Wochen zu wenig auf Ihre Gefühle gehört haben. Ziehen Sie sich bewusst zurück, um Ihre Gedanken und Emotionen zu ordnen. Meditation, Tagebuchschreiben oder kreative Aktivitäten helfen Ihnen dabei, sich selbst näherzukommen.

Löwe (23. Juli – 22. August)

Sie spüren den Ruf nach Weiterentwicklung. Setzen Sie sich mutig neue Ziele und zeigen Sie Ihre Stärken im Beruf – es wird sich lohnen. Gleichzeitig fordert Sie der Blumenmond auf, sich emotional zu öffnen und authentisch zu zeigen. Zeigen Sie nicht nur Stärke, sondern auch Verletzlichkeit – dadurch werden Ihre Beziehungen intensiver. Besonders kreative und künstlerische Tätigkeiten können Ihnen jetzt helfen, Ihr inneres Feuer neu zu entfachen.

Jungfrau (23. August – 22. September)

Der Blumenmond lädt Sie ein, Klarheit zu schaffen – innerlich wie äußerlich. Sortieren Sie, was bleiben darf und was gehen muss. Sie werden sich erleichtert fühlen. Im Alltag und im Berufsleben können alte Strukturen überprüft werden. Überlegen Sie, ob Ihre Routinen und Verpflichtungen noch zu Ihrem Lebensgefühl passen. Auch gesundheitlich lohnt sich ein Blick auf Ihre Selbstfürsorge: Ernährung, Bewegung oder Schlaf – was braucht mehr Aufmerksamkeit?

Waage (23. September – 22. Oktober)

In Beziehungen dürfen Sie jetzt ehrlich Bilanz ziehen. Sprechen Sie offen über Ihre Wünsche. Authentizität schafft Harmonie und Tiefe. Besonders in Partnerschaften, Freundschaften und geschäftlichen Kontakten können alte Ungleichgewichte sichtbar werden. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Grenzen klar zu kommunizieren – ohne Schuldgefühle. Gleichzeitig laden Sie die Mondenergien ein, Ihre Kreativität und Sinnlichkeit zu stärken.

Skorpion (23. Oktober – 21. November)

Der Vollmond in Ihrem Zeichen ist Ihre Bühne! Zeigen Sie sich in Ihrer ganzen Kraft. Alles, was nicht mehr zu Ihnen gehört, dürfen Sie nun loslassen – für Ihre persönliche Transformation. Ihre Intuition und Ihre Anziehungskraft sind besonders stark. Nutzen Sie diese Energie, um Herzensprojekte voranzutreiben und klare Entscheidungen zu treffen. Achten Sie darauf, nicht zu sehr in Kontrolle oder Eifersucht zu verfallen.

Schütze (22. November – 21. Dezember)

Vertrauen Sie Ihrer Intuition und wagen Sie Neues. Reisen, Projekte oder Herzenswünsche – jetzt ist der Moment! Gleichzeitig erinnert Sie der Blumenmond daran, dass innere Abenteuer genauso wichtig sind wie äußere. Achten Sie darauf, Zeit für Rückzug, Meditation oder Weiterbildungen zu finden. Wenn Sie Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, können Sie Ihr volles Potenzial entfalten.

Steinbock (22. Dezember – 19. Januar)

Ihre Ziele dürfen neu überdacht werden. Prüfen Sie, ob Ihr Kurs noch stimmt. Klare Strukturen und langfristige Pläne bringen Sie jetzt voran. Auch Ihre beruflichen Netzwerke und Freundschaften können durch Gespräche und Reflexion gestärkt werden. Seien Sie offen für Unterstützung und Kooperationen. Gleichzeitig lohnt sich ein Blick auf Ihre Work-Life-Balance – gönnen Sie sich bewusst Zeiten der Entspannung, um Ihre Kräfte aufzuladen.

Wassermann (20. Januar – 18. Februar)

Ihre Kreativität sprudelt. Teilen Sie Ihre Ideen mit anderen – ob beruflich oder privat. Netzwerken und Kooperationen können überraschend fruchtbar sein. Auch beruflich bieten sich neue Chancen, wenn Sie den Mut haben, unkonventionelle Wege zu gehen. Der Blumenmond erinnert Sie daran, Herz und Verstand zu verbinden. Nutzen Sie Ihre Visionen, aber vergessen Sie nicht, auch Ihre emotionalen Bedürfnisse ernst zu nehmen.

Fische (19. Februar – 20. März)

Ihre Intuition ist Ihr größter Schatz. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Meditation, Kreativität oder spirituelle Aktivitäten geben Ihnen jetzt Kraft und Inspiration. Der Vollmond kann alte seelische Wunden an die Oberfläche bringen – nutzen Sie diese Gelegenheit zur Heilung. Künstlerische Tätigkeiten, Zeit in der Natur oder bewusste Ruhepausen helfen Ihnen, sich zu erden.