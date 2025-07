Sisterhood statt Konkurrenz: Adwoa Aboah und Emily Ratajkowski verändern die Modewelt

In der Modewelt heißt es oft: jede gegen jede. Doch Adwoa Aboah und Emily Ratajkowski zeigen, dass es auch anders geht. In Lena Dunhams neuer Netflix-Serie Too Much stehen die beiden Models und Schauspielerinnen gemeinsam vor der Kamera. Hinter den Kulissen verbindet sie längst mehr als nur ein Job.