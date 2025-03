Weingut Keringer triumphiert bei Mundus vini & Berliner Wein Trophy 2025

Das Weingut Keringer knüpft nahtlos an seine Erfolgsgeschichte an und setzt bereits Anfang 2025 neue Maßstäbe mit internationalen Top-Auszeichnungen. Sowohl Rotweine als auch die Weißweinen der 100 DAYS-Serie überzeugen bei den renommierten Wettbewerben MUNDUS vini und Berliner Wein Trophy!

Keringer feiert dabei einen historischen Doppelerfolg und überzeugt nahezu auf der ganzen Linie! Die Highlights “Best of Show - Austrian Red” bei der Mundus Vini 2025 und Großes Gold bei der Berliner Weintrophy 2025 - wo Keringer übrigens schon 13 x den Titel “Bester Produzent Österreichs” erhalten hat. Den begehrten Titel „Best of Show" gab es diesmal für den Signature Wine MASSIV® Rot 2020 .

MASSIVer Erfolg bei MUNDUS vini 2025

Die MUNDUS vini, gegründet vom Meininger Verlag, zählt zu den bedeutendsten internationalen Weinwettbewerben und folgt strengen OIV-zertifizierten Bewertungsrichtlinien. Eine internationale Fachjury bewertet die Weine in Blindverkostungen.

Hier sicherte sich Keringer gleich mehrere Top-Platzierungen - eine klare Bestätigung für die herausragende Qualität der Keringer-Weine:

"Best of Show" für den MASSIV® Rot 2020

9 x Gold, 2 x Silber

Triumph bei der Berliner Wein Trophy 2025

Parallel dazu konnte Keringer auch bei der Berliner Wein Trophy, der weltweit (nach der Anzahl der Weine betrachtet) größten internationalen Weinverkostung unter der Schirmherrschaft der OIV sowie der UIOE, erneut überzeugen:

1 x Großes Gold für MASSIV® Top-Rotweincuvée 2020

8 x Gold, 3 x Silber

Jährlich kommen bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb hunderte internationale Juroren zusammen, um aus tausenden Weinen aus über 40 Ländern die Besten der Besten zu küren. Das Weingut Keringer wurde dabei bereits 13-mal mit dem Titel „Bester Produzent Österreichs“ ausgezeichnet - ein beeindruckender Beweis für die konstant hohe Qualität der Weine aus Mönchhof.

Die Berliner Wein Trophy sowie die renommierte MUNDUS vini folgen den strengen Richtlinien der OIV (Internationale Organisation für Rebe und Wein), was ihre Wertigkeit in der Weinwelt unterstreicht. Die wichtigsten Standards dabei:



✔ Blindverkostungen durch qualifizierte, internationale Jury

✔ Standardisierte Bewertungsmethoden nach OIV-Kriterien

✔ Festgelegte Kategorien und Qualitätsstufen

✔ Limitierte Vergabe von Medaillen

Ein Weingut von Weltklasse

Die Serien 100 DAYS® und MASSIV® überzeugen dabei nicht nur in Deutschland durch Titel wie “Best of Show Austrian red” und “großes Gold”. Bereits im Herbst 2024 wurden die Weine, im Besonderen der Massiv® Rot mit dem 1. Platz und Trophysieg bei der AWC Vienna in der Kategorie "Cuvée Rot" und mit Gold auch bei der Asia Wine Trophy in Daejon, Südkorea prämiert.

Ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass die Weine auf verschiedenen Kontinenten und bei unterschiedlichsten Jurys gleichermaßen hochgeschätzt werden.

Bester Produzent Österreichs

Das Weingut Keringer zählt zu den meistprämierten Weinproduzenten Österreichs. Die erneute Auszeichnung nun auch bei der MUNDUS vini 2025 durch den „Best of Show Austrian red“-Sieg unterstreicht, erneut die Qualität der Weine nicht nur national, sondern auch international.

Besonders hervorzuheben sind neben dem MASSIV® Red und MASSIV® White auch die Weine der 100-Days-Weinlinie, bei denen die roten Trauben für eine mindestens 100-tägige Mazerationszeit mitsamt Schale und Kernen im Fermentationstank verbleiben und die Weißwein-Trauben mindestens ebenso lange auf der Feinhefe ruhen. Auch die anschließende Reifung im kleinen Eichenfass ist ein wichtiger Bestandteil der 100 DAYS- sowie MASSIV Weine. Alle sechs 100 DAYS Weine erhielten beim MUNDUS vini Spring Tasting 2025 Goldmedaillen:

100 DAYS Zweigelt, Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon

100 DAYS Grüner Veltliner & Chardonnay

Das Ergebnis sind ausdrucksstarke und kräftige Rotweine und cremige Weiße mit feiner Frucht und perfekt eingebundenem Tannin.

Weitere aktuelle Erfolge und Auszeichnungen

Neben den herausragenden Erfolgen bei der MUNDUS vini und der Berliner Wein Trophy 2025 erreichen auch etliche Weine im Inland immer wieder Bestnoten.

Burgenländischer Landessieger 2024: 100 DAYS Merlot

3-facher ÖGZ Grillwein-Sieger 2024, 2023, 2022: HEIDEBODEN Rotweincuvée

ÖGZ Sortensieger 2024 für Every DAYS Zweigelt Neusiedersee DAC

ÖGZ Sortensieger 2024 für AVIATOR Blaufränkisch

2. Platz Goldene Traube 2024: Every DAYS St. Laurent

2x Finalist Burgenländischer Landessieger 2023

Finalist Wifi Wine Award 2023

Nächste Verkostungsmöglichkeiten & Events 2025

16.-18. März: ProWein Düsseldorf (Halle 17, Stand D89)

Mit diesen Erfolgen setzt das Weingut Keringer weiterhin Maßstäbe in der Weinwelt. Die Serie MASSIV® und 100 DAYS sind beeindruckende Beispiele für höchste Qualität, Innovation und Leidenschaft. Die erneute Auszeichnungen belegen eindrucksvoll: Keringer steht für Weingenuss auf Weltklasse-Niveau.

ProWein Düsseldorf 2025

Besuchen Sie uns im Rahmen der ProWein Düsseldorf in Halle17 Stand D89 und verkosten Sie unser Weine. Internationale Neue Vertriebspartner sind herzlich willkommen.

Datum: 16.03.2025, 09:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Messe Düsseldorf

Stockhumer Kirchstrasse 61

40474 düsseldorf

Deutschland

URL: https://www.keringer.at/prowein-2025/