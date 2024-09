666-Regel: Darauf achten Frauen bei Männern auf den ersten Blick

Der „666-Dating”-Trend sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Hinter der mystischen Zahl verbirgt sich jedoch keine Teufelei, sondern Anforderungen, die vor allem heterosexuelle Frauen an potenzielle Partner stellen. Doch stimmt der Trend wirklich mit den tatsächlichen Wünschen und Erwartungen überein?

Es vergeht kaum ein Monat, ohne dass ein neuer Dating-Trend die Runde macht. Manche dieser Trends sind ganz interessant, andere hingegen eher schmerzhaft – und dann gibt es noch diejenigen, die man am liebsten sofort wieder verschwinden lassen würde. Zu dieser Kategorie gehört möglicherweise auch der neueste Trend: „666-Dating”. In den sozialen Medien erlebt „666-Dating“ derzeit einen regelrechten Hype. Doch ist an dem Trend tatsächlich etwas dran, oder ist er eher problematisch?

Das steckt hinter der Dating-Regel

Die Dating-Regel beschreibt eine Reihe von Kriterien, die den „perfekten“ Partner definieren sollen:

mindestens 6 Fuß groß (ca. 1,83 m)

ein sechsstelliger Verdienst

ein athletischer Körperbau mit Sixpack

Eine aktuelle Tinder-Umfrage belegt jedoch das Gegenteil: Für Frauen stehen Loyalität (50 %) und Ehrlichkeit (37 %) an erster Stelle. Attraktivität kommt erst an dritter Stelle und nur 29 % der Frauen sehen finanzielle Stabilität als wichtiges Kriterium. Frauen legen also deutlich mehr Wert auf Loyalität und Ehrlichkeit als auf oberflächliche Merkmale wie Größe und Einkommen.

Falsche Annahmen – wahre Prioritäten

Trends wie die „666-Regel“ verstärken oft die Annahme, dass Frauen vor allem auf Attraktivität und finanzielle Sicherheit bei der Partnerwahl achten. Denn Männer glauben wiederum, dass Frauen beim Betrachten von Profilen besonders auf Körpergröße (34 %) und Berufsbezeichnung (31 %) achten, während Frauen wertbasierte Qualitäten an erste Stelle setzen und gegenüber dem Aussehen oder Beruf als wichtiger erachten. Dies zeigt sich ebenfalls in den Beziehungswünschen der befragten Männer und Frauen: 53 % der befragten Männer und 68 % der befragten Frauen wünschen sich eine romantische Beziehung.

Keine oberflächlichen Komponenten, sondern innere Werte

Auch wenn der „666-Dating”-Trend ein humorvoller Ansatz beim Dating ist, fördert er Falschannahmen und Missverständnisse zwischen den Geschlechtern. Von solchen Checklisten sollte man sich nicht leiten lassen. Schließlich geht es bei der Partnersuche um mehr als perfekte Maße und Gehaltszahlen. „Das, was am Ende wirklich über den Beziehungserfolg entscheidet, sind keine oberflächlichen Komponenten, sondern ob man sich von der anderen Person gesehen, wertgeschätzt, geliebt und verstanden fühlt“, so Pia Kabitzsch, Psychologin und Tinder-Dating-Expertin.