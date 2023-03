Abfallsammler fand einen Schädel bei Steinbruch

Ein Abfallsammler hat den skelettierten Schäden bei einem Steinbruch gefunden.

Burgenland. Eine sehr ungewöhnliche Entdeckung machte ein Mann bei einer Flurreinigung in Wallern, Bezirk Neusiedl am See. Der Abfallsammler entdeckte am Samstag gegen 11 Uhr bei einem Steinbruch außerhalb der Ortschaft im Seewinkel einen menschlichen Schädel. Er verständige sofort die Polizei, welche das Fundstück bereits sicherstellen konnte.

Zwar hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen und seine Untersuchungen eingeleitet, von einem Kriminalfall wird allerdings nicht ausgegangen. Die Ermittler gehen derzeit „nicht von einem aktuellen Ereignis“ aus, heißt es.