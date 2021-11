Der Unfall trug sich in Kärnten zu.

Bei einem Frontalzusammenstoß in St. Kanzian am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) ist am Mittwoch in der Früh ein 17 Jahre alter Kärntner schwer verletzt worden. Er war aus bisher unbekannter Ursache mit dem Auto eines 45-Jährigen kollidiert. Dessen Fahrzeug stürzte 40 Meter über einen Hang hinunter, der Mann wurde nur leicht verletzt. Der 17-Jährige musste aus dem Wrack geschnitten werden, er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.